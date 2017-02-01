Спасали по-настоящему

8 февраля 12 ангарских спасателей приняли участие в спасении двух человек.Десять минут – и пострадавшие спасены.
Фото предоставлено спасотрядом
По поступившей информации, на берегу Китоя, в десяти километрах от города, лежат двое мужчин, которые были не в состоянии подняться на крутой косогор. Спасатели прибыли на место с двух сторон на УАЗах-вездеходах и снегоходе «Буран». Пока одна группа внизу осматривала пострадавших, вторая, наверху, привязала лыжи к специальному поддону и на страховочных веревках спустила всю конструкцию вниз. Через десять минут людей подняли наверх и поместили в раскинутую для них палатку, где уже готов был горячий чай.- «Пострадавшие», конечно, были манекенами, но для нас они были живыми людьми без всяких скидок,
- прокомментировал нашей газете заместитель начальника отряда Олег МОРГУНОВ. - Подобные учения мы проводим регулярно, при этом постоянно меняем сценарий. Этот, например, имитировал спасение на горном перевале.
Игорь КАРИН