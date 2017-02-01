Спасали по-настоящему

Фото предоставлено спасотрядом

Игорь КАРИН

По поступившей информации, на берегу Китоя, в десяти километрах от города, лежат двое мужчин, которые были не в состоянии подняться на крутой косогор. Спасатели прибыли на место с двух сторон на УАЗах-вездеходах и снегоходе «Буран». Пока одна группа внизу осматривала пострадавших, вторая, наверху, привязала лыжи к специальному поддону и на страховочных веревках спустила всю конструкцию вниз. Через десять минут людей подняли наверх и поместили в раскинутую для них палатку, где уже готов был горячий чай.- прокомментировал нашей газете заместитель начальника отряда Олег МОРГУНОВ. -