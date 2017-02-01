«Водоканал» вышел на улицу

Массовые жалобы ангарчан о больших очередях в офисе «Ангарского Водоканала», наконец, услышаны.
Руководство предприятия решило отправить своих специалистов «в командировки»: всю эту неделю машины дежурили в разных районах города, принимая людей прямо на месте. Например, это фото было сделано в пятницу у магазина «Прибрежный».
- Мы сюда специально пришли, увидели объявление на остановке,
- рассказали люди, образовавшие небольшую очередь уже в «Газели». - Правда, и здесь на каждого человека уходит не меньше получаса, ждать долго придётся. Но хоть не в такой тесноте и духоте, как в офисе на улице Мира.
Специалисты пояснили, что такой десант был временным – уже открылся дополнительный офис в 206 квартале, так что теперь всем жителям Юго-Западного района можно не ездить в город, а проводить сверки, передавать показания и оплачивать услуги «Водоканала» там.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА