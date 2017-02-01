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ЗЕЛЕНЬ С ГЛАЗАМИ


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Сегодня, 00:44
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Лягушки приносят в дом здоровье и деньги

Вроде бы многие из нас умные, многие верующие, а всё равно куча народа верит в приметы, которые ни религия, ни наука не признают. Пусть нас ругают и осмеивают - вытравить эту ересь из нас невозможно. И нередко эти приметы мы связываем с поведением животных. Например, кошка умывается – жди гостей. Собака воет – жди беды. Однако есть животное, которое само по себе одна сплошная добрая примета. Жаль только, что это не домашнее животное, ведь в этом случае мы бы имели возможность приручить счастье.

ЗЕЛЕНЬ С ГЛАЗАМИ
Людмила БРОННИКОВА дома оставила три четверти своей коллекции (всего у неё 629 лягушек).

Их любят дети, едят французы, берут с собой на юг перелётные птицы… На них женятся холостые царевичи и держат дома люди, мечтающие разбогатеть. Ну конечно же, речь идёт о лягушках. Эти создания божьи так забавны, они передвигаются так смешно, что вызывают невольную симпатию и становятся героями детских сказок и создателями примет.

Например, если вы идёте после дождя по улице и рядом с вами на кривых лапках прыгает по своим делам эта маленькая зелёная штуковина, знайте, что у вас есть шанс поправить своё благосостояние, если вы просто нагнётесь и погладите её по спинке (не надо морщиться! По некоторым приметам, чтобы разбогатеть, нужно умудриться погладить по спинке… паука! Это куда труднее, площадь спины куда меньше, к тому же пауки с перепугу очень быстро бегают. – Прим. авт.).

А знали ли вы, что, согласно приметам многих народов мира, если в ваш дом прискакала лягушка (или жабейка, что в данном случае одно и то же), значит, здесь: а) перестанут болеть; б) перестанут ссориться; в) скоро заведутся деньги; г) и вообще лягушка в спальне – к свадьбе.

ЗЕЛЕНЬ С ГЛАЗАМИ
Всё началось с книги «Война лягушек и мышей».

При этом выгонять зелёное счастье на пружинке из дома нельзя! Нужно ждать, когда оно само упрыгает восвояси - причинять добро другим людям. Если не может само (заблудилось), надо аккуратно вынести животину к порогу.

У нас с лягушками негусто (все болота повысушили), поэтому есть смысл завести дома их изображения, фигурки, скульптурки и прочее. Как это сделала ангарчанка Людмила БРОННИКОВА, коллекция лягушек которой сейчас демонстрируется в музее минералов.

Людмила Георгиевна Бронникова – врач, из 45 лет своей медицинской карьеры 35 лет проработала врачом по лечебной гимнастике и массажу в МСЧ-36. Коллекцию свою собирает с 1998 года.

В музей она отдала 157 лягушек самого разного и неожиданного вида. Причём, как нашей редакции объяснила хозяйка зелёного царства Людмила Георгиевна, дома у неё их в четыре раза больше! 629 экземпляров!

Откуда такое нашествие? Что стало первым скачком к созданию этой коллекции?

ЗЕЛЕНЬ С ГЛАЗАМИ
Если вам удастся не улыбнуться при взгляде на этих лягушек – вы самый выдержанный человек на свете.

- Вообще-то основателем коллекции стал мой сын Денис, - рассказывает нашей газете Людмила Георгиевна. - Я сыновьям Денису и Антону в детстве прочитала сказку «Война мышей и лягушек» ЖУКОВСКОГО (сейчас Денису 38 лет, Антону – 40). И началось! Они стали рисовать войну мышей и лягушек, причём делали это так художественно (и в море, и в горах, и в воздухе), что младшему подарили на день рождения лягушку. Потом ещё одну и ещё, а потом привезли живых, страшных, каких-то красно-розовых, ещё и с кормом (с червями, которых мы держали в холодильнике). В общем, так и началась коллекция сына, которую он оставил мне, когда женился на своей Елене и стал жить отдельно. А после повелось. Мои друзья и знакомые стали возить мне лягушек отовсюду (в коллекции есть экземпляры из Китая, Испании, Италии, Франции и других стран). Да и я сама начала их покупать и возить. Все нормальные люди вещи из Китая везли, а я – лягушек. И даже делать стала их сама (в коллекции есть и такие варианты). А ещё есть лягушки, которых сделала внучка Света (одну она создала в трехлетнем возрасте).

Выставка удивила нестандартностью решений. Оказывается, лягушки могут быть не только скульптурками. Ну что там ещё можно вообразить? Книги, кружки, вазы, брелки, нестандартные фигурки… Так нет же, у Людмилы Георгиевны это: кольцо, ручка, тапки, часы, степлер, бутылка, чайник, жвачка, ириска! Глаза разбегаются!

Я вам распиналась про приметы, но забыла о самом главном рассказать. О лягушке из притчи про молоко и масло. Помните, в кувшин с молоком угодили две подружки, одна долго бултыхаться не стала, сложила лапки и утонула в молоке? А вторая бултыхалась, бултыхалась и сбила молоко в масло! Оттолкнулась и выпрыгнула! Так вот, главное, о чём нам должна напоминать лягушка, – это о том, что нельзя сдаваться. Вообще. Никогда. Потому что сдаться и сложить лапки мы всегда успеем. А пока они шевелятся, надо ими дрыгать.

И будет нам счастье.

Лягушки Людмилы Бронниковой просидят в музее минералов до 11 марта. Приходите зарядиться позитивом!

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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