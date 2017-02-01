ЗЕЛЕНЬ С ГЛАЗАМИ

Лягушки приносят в дом здоровье и деньги

Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

Их любят дети, едят французы, берут с собой на юг перелётные птицы… На них женятся холостые царевичи и держат дома люди, мечтающие разбогатеть. Ну конечно же, речь идёт о лягушках. Эти создания божьи так забавны, они передвигаются так смешно, что вызывают невольную симпатию и становятся героями детских сказок и создателями примет.Например, если вы идёте после дождя по улице и рядом с вами на кривых лапках прыгает по своим делам эта маленькая зелёная штуковина, знайте, что у вас есть шанс поправить своё благосостояние, если вы просто нагнётесь и погладите её по спинке (не надо морщиться! По некоторым приметам, чтобы разбогатеть, нужно умудриться погладить по спинке… паука! Это куда труднее, площадь спины куда меньше, к тому же пауки с перепугу очень быстро бегают. – Прим. авт.).А знали ли вы, что, согласно приметам многих народов мира, если в ваш дом прискакала лягушка (или жабейка, что в данном случае одно и то же), значит, здесь: а) перестанут болеть; б) перестанут ссориться; в) скоро заведутся деньги; г) и вообще лягушка в спальне – к свадьбе.При этом выгонять зелёное счастье на пружинке из дома нельзя! Нужно ждать, когда оно само упрыгает восвояси - причинять добро другим людям. Если не может само (заблудилось), надо аккуратно вынести животину к порогу.У нас с лягушками негусто (все болота повысушили), поэтому есть смысл завести дома их изображения, фигурки, скульптурки и прочее. Как это сделала ангарчанка Людмила БРОННИКОВА, коллекция лягушек которой сейчас демонстрируется в музее минералов.Людмила Георгиевна Бронникова – врач, из 45 лет своей медицинской карьеры 35 лет проработала врачом по лечебной гимнастике и массажу в МСЧ-36. Коллекцию свою собирает с 1998 года.В музей она отдала 157 лягушек самого разного и неожиданного вида. Причём, как нашей редакции объяснила хозяйка зелёного царства Людмила Георгиевна, дома у неё их в четыре раза больше! 629 экземпляров!Откуда такое нашествие? Что стало первым скачком к созданию этой коллекции?- рассказывает нашей газете Людмила Георгиевна. -Выставка удивила нестандартностью решений. Оказывается, лягушки могут быть не только скульптурками. Ну что там ещё можно вообразить? Книги, кружки, вазы, брелки, нестандартные фигурки… Так нет же, у Людмилы Георгиевны это: кольцо, ручка, тапки, часы, степлер, бутылка, чайник, жвачка, ириска! Глаза разбегаются!Я вам распиналась про приметы, но забыла о самом главном рассказать. О лягушке из притчи про молоко и масло. Помните, в кувшин с молоком угодили две подружки, одна долго бултыхаться не стала, сложила лапки и утонула в молоке? А вторая бултыхалась, бултыхалась и сбила молоко в масло! Оттолкнулась и выпрыгнула! Так вот, главное, о чём нам должна напоминать лягушка, – это о том, что нельзя сдаваться. Вообще. Никогда. Потому что сдаться и сложить лапки мы всегда успеем. А пока они шевелятся, надо ими дрыгать.И будет нам счастье.Лягушки Людмилы Бронниковой просидят в музее минералов до 11 марта. Приходите зарядиться позитивом!