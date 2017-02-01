10 млн рублей на противопаводковые мероприятия

Участники заседания обсудили подготовку к прохождению паводка в 2017 году в субъектах Сибирского федерального округа. По оценке специалистов северные районы Иркутской области входят в число территорий, где запасы воды в снежном покрове более чем в два раз превышают норму. Сергей Меняйло дал поручение провести проверку готовности сил и средств, обеспечить безопасность гидротехнических сооружений.рассказал Сергей Левченко.Также Губернатор Иркутской области рассказал, что в региональном бюджете на расходы по использованию воздушных судов для проведения гидрологических обследований, взрывных работ,В целом подготовка органов управления и сил ТП РСЧС Иркутской области осуществляется в плановом порядке. Общая готовность органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период будет рассмотрена на заседании КЧС и ПБ Правительства Иркутской области в первой декаде апреля текущего года.