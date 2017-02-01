.
,

10 млн рублей на противопаводковые мероприятия


0

Сегодня, 10:20
 Количество просмотров: 50
    

10 млн рублей на противопаводковые мероприятия
На реализацию противопаводковых мероприятий в 2017 году из бюджета Иркутской области выделено 9 млн 935 тыс. рублей. Об этом сообщил Губернатор Приангарья Сергей Левченко во время расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергее Меняйло. Также участие в мероприятии приняли Главный государственный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, Председатель регионального Законодательного Собрания Сергей Брилка, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, главы субъектов СФО. Мероприятия прошло в формате видеоконференцсвязи.

Участники заседания обсудили подготовку к прохождению паводка в 2017 году в субъектах Сибирского федерального округа. По оценке специалистов северные районы Иркутской области входят в число территорий, где запасы воды в снежном покрове более чем в два раз превышают норму. Сергей Меняйло дал поручение провести проверку готовности сил и средств, обеспечить безопасность гидротехнических сооружений.

– За последние пять лет проведены мероприятия по расчистке заиленных и заросших русел рек и ручьев в семи населенных пунктах на общую сумму более 150 млн рублей. В текущем году к участию в противопаводковых мероприятиях планируется привлечь более 15 тысяч человек, более двух тысяч единиц техники, гражданскую авиацию и авиацию МЧС. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием паводковых вод, для ликвидации их последствий предусмотрен резервный фонд Правительства Иркутской области в объеме 100 млн рублей. Резервные фонды органов местного самоуправления муниципальных образований, подверженных паводкоопасным явлениям, в общей сумме насчитывают 107 млн рублей, – рассказал Сергей Левченко.

Также Губернатор Иркутской области рассказал, что в региональном бюджете на расходы по использованию воздушных судов для проведения гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуации населения и доставки грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения предусмотрено 6 млн 928 тыс. рублей, на закупку взрывчатых веществ и обеспечение проведения взрывных работ – 2 млн 800 тыс. рублей, на проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек области – 207 тыс. рублей.

В целом подготовка органов управления и сил ТП РСЧС Иркутской области осуществляется в плановом порядке. Общая готовность органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период будет рассмотрена на заседании КЧС и ПБ Правительства Иркутской области в первой декаде апреля текущего года.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
снайперы
Все новости категории

Спортивные новости
Прими участие в интернет-акции «Олимпийское признание»
13 тысяч человек приняли участие в гонке «Лыжня России»
21 ангарчанин в норме!
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
На парковочной стоянке в Ангарске продавала гашиш
Знакомые спрятали тело убитого мужчины
Задержан мэр МО «Тайшетский район»
Все новости категории

Общество
Стартовал Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб
2 млрд рублей на кап ремонт объектов социальной сферы
10 млн рублей на противопаводковые мероприятия
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (166)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru