10 млн рублей на противопаводковые мероприятия

На реализацию противопаводковых мероприятий в 2017 году из бюджета Иркутской области выделено 9 млн 935 тыс. рублей. Об этом сообщил Губернатор Приангарья Сергей Левченко во время расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергее Меняйло. Также участие в мероприятии приняли Главный государственный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, Председатель регионального Законодательного Собрания Сергей Брилка, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, главы субъектов СФО. Мероприятия прошло в формате видеоконференцсвязи.
Участники заседания обсудили подготовку к прохождению паводка в 2017 году в субъектах Сибирского федерального округа. По оценке специалистов северные районы Иркутской области входят в число территорий, где запасы воды в снежном покрове более чем в два раз превышают норму. Сергей Меняйло дал поручение провести проверку готовности сил и средств, обеспечить безопасность гидротехнических сооружений.– За последние пять лет проведены мероприятия по расчистке заиленных и заросших русел рек и ручьев в семи населенных пунктах на общую сумму более 150 млн рублей. В текущем году к участию в противопаводковых мероприятиях планируется привлечь более 15 тысяч человек, более двух тысяч единиц техники, гражданскую авиацию и авиацию МЧС. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием паводковых вод, для ликвидации их последствий предусмотрен резервный фонд Правительства Иркутской области в объеме 100 млн рублей. Резервные фонды органов местного самоуправления муниципальных образований, подверженных паводкоопасным явлениям, в общей сумме насчитывают 107 млн рублей, –
рассказал Сергей Левченко.
Также Губернатор Иркутской области рассказал, что в региональном бюджете на расходы по использованию воздушных судов для проведения гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуации населения и доставки грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения предусмотрено 6 млн 928 тыс. рублей, на закупку взрывчатых веществ и обеспечение проведения взрывных работ – 2 млн 800 тыс. рублей, на проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек области – 207 тыс. рублей.
В целом подготовка органов управления и сил ТП РСЧС Иркутской области осуществляется в плановом порядке. Общая готовность органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период будет рассмотрена на заседании КЧС и ПБ Правительства Иркутской области в первой декаде апреля текущего года. irkobl.ru