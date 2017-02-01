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2 млрд рублей на кап ремонт объектов социальной сферы


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Сегодня, 12:29
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2 млрд рублей на кап ремонт объектов социальной сферы

На капитальный ремонт объектов социальной сферы государственной собственности из бюджета Иркутской области будет направлено дополнительно около 400 млн рублей в 2017 году. Таким образом, на эти цели планируется заложить почти один миллиард рублей. В 2015 году на эти цели из региональной казны было выделено 96,5 млн рублей, в 2016 – около 163,6 млн рублей. Кроме того, до 872,3 млн рублей будет увеличено финансирование капремонтов соцобъектов муниципальной собственности.

Кроме того, на завершение строительства Аларской и Боханской центральных районных больниц будет выделено дополнительно около 530 млн рублей. Уточнения областного бюджета будут рассмотрены на мартовской сессии Законодательного собрания региона.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поставил задачу в ближайшие два года завершить социальные объекты, ставшие долгостроями. В частности, медицинские учреждения в УОБО начинали строить еще при автономии, с 2006 года объекты вошли в Указ Президента при объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2016 году по поручению Сергея Левченко было завершено строительство второй очереди больницы в Баяндаевском районе, первой очереди двух ЦРБ в Аларском и Боханском районах. Теперь объекты планируется завершить и сдать в эксплуатацию.

Фото: baikal-info.ru

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