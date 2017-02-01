2 млрд рублей на кап ремонт объектов социальной сферы

Кроме того, на завершение строительства Аларской и Боханской центральных районных больниц будет выделено дополнительноУточнения областного бюджета будут рассмотрены на мартовской сессии Законодательного собрания региона.Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поставил задачу в ближайшие два года завершить социальные объекты, ставшие долгостроями. В частности, медицинские учреждения в УОБО начинали строить еще при автономии, с 2006 года объекты вошли в Указ Президента при объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2016 году по поручению Сергея Левченко было завершено строительство второй очереди больницы в Баяндаевском районе, первой очереди двух ЦРБ в Аларском и Боханском районах. Теперь объекты планируется завершить и сдать в эксплуатацию.