.
,

Стартовал Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб


0

Сегодня, 12:43
 Количество просмотров: 50
    

Стартовал Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб

Сегодня глава МЧС России дал старт Всероссийскому пожарно-спасательному флешмобу. В Москве он прошел в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. На одном из главных катков страны собралось более 700 человек. Это представители министерства, пожарные и спасатели, представители Центрального спортивного клуба МЧС России, РОССОЮЗСПАСа, Всероссийского добровольного пожарного общества, курсанты ведомственных вузов и все желающие.

Открывая флешмоб Министр напомнил, что девиз этого всероссийского мероприятия: «МЧС – за здоровый образ жизни!».

Пожарно-спасательный флешмоб проходит уже 5 год подряд. Все начиналось с предложения инициативной группы, опубликованного в соцсетях в 2013 году, устроить пожарные «покатушки». Постепенно, набирая силу и популярность, акция приобрела массовый характер, появились свои традиции, одна из которых – поддержка МЧС России и лично главы ведомства. Кроме того, из простых «покатушек» сотни пожарных в форме и с флагами флешмоб перерос в большой праздник, где по инициативе самих пожарных и спасателей организованы около десятка различных интерактивных площадок. Сегодня среди участников флешмоба было как никогда много семейных пар с детьми.

Стартовал Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб

«Как светятся глаза девчонок и мальчишек – для них сегодняшний флешмоб запомнится на всю жизнь, а заодно и правила безопасной жизни в мегаполисе, - обратился Владимир Пучков ко всем, кто встал в это воскресное утро на коньки. - И очень важно, друзья, что мы своим примером показываем им, в какой прекрасной физической форме должны быть наши пожарные и спасатели, для того, чтобы спасать людей, бороться с огнем, противостоять стихии».

Сегодня в воскресный день на катке прошло много спортивных мероприятий. Курсанты Академии гражданской защиты МЧС России с неподдельным азартом участвовали в пожарно-спасательной эстафете. На одной из площадок стартовал мини-турнир по хоккею. Первое вбрасывание шайбы в матче провел Министр чрезвычайного ведомства.

Особый интерес у участников праздника вызвали интерактивные площадки, на которых проходили различные тематические зимние состязания. Одним из них стал конкурс ледовых скульптур. Самые оригинальные скульптуры команды пожарных, спасателей и членов их семей из Юго-Восточного административного округа г. Москвы были признаны лучшими, а их создатели награждены дипломом за первое место. А вот лучшего снеговика слепила команда Западного административного округа столицы.

Для гостей и участников была организована выставка современной пожарной техники. В этот зимний день приятным сюрпризом для всех стали полевая кухня и горячий чай. Министр лично отведал кашу и остался доволен работой поваров.

В этом году флешмоб по-прежнему будет Всероссийским – в течение февраля аналогичные мероприятия пройдут под эгидой министерства во всех регионах России. Сегодняшний зимний праздник стал очередным подтверждением того, что есть пожарно-спасательное братство – единение людей по духу и верности выбранному жизненному пути не только профессионально выполняющих свой долг, но и умеющих активно, ярко и с пользой для здоровья отдыхать.

38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
снайперы
Все новости категории

Спортивные новости
Прими участие в интернет-акции «Олимпийское признание»
13 тысяч человек приняли участие в гонке «Лыжня России»
21 ангарчанин в норме!
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
На парковочной стоянке в Ангарске продавала гашиш
Знакомые спрятали тело убитого мужчины
Задержан мэр МО «Тайшетский район»
Все новости категории

Общество
Стартовал Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб
2 млрд рублей на кап ремонт объектов социальной сферы
10 млн рублей на противопаводковые мероприятия
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (166)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru