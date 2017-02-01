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Утверждён логотип 80-летнего юбилея Иркутской области


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Сегодня, 10:11
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Утверждён логотип 80-летнего юбилея Иркутской области

Логотип 80-летия образования Иркутской области утвердил Губернатор региона Сергей Левченко. К работе над макетом были привлечены дизайнеры, которые предложили несколько вариантов символики. Члены оргкомитета по организации празднования выбрали лучший эскиз. Это элементы герба Иркутской области, внутри которого размещена тематическая информация. Эскиз решено сделать монохромным, это удобно при нанесении на флаги и сувенирную продукцию.

Логотип празднования размещён на сайте регионального Правительства в специальной вкладке «80 лет Иркутской области». Там также находятся информационные материалы о подготовке к юбилею. Раздел будет постоянно обновляться.

Празднование юбилея Иркутской области состоится 26 сентября 2017 года. В течение года во всех муниципальных образованиях региона будут идти мероприятия, приуроченные к юбилею региона. Они будут включать и торжества в честь 80-летия иркутских писателей Валентина Распутина и Александра Вампилова, 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова. В проекте несколько сотен мероприятий.

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