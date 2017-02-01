Утверждён логотип 80-летнего юбилея Иркутской области

Логотип празднования размещён на сайте регионального Правительства в специальной вкладке «80 лет Иркутской области». Там также находятся информационные материалы о подготовке к юбилею. Раздел будет постоянно обновляться.Празднование юбилея Иркутской области состоитсяВ течение года во всех муниципальных образованиях региона будут идти мероприятия, приуроченные к юбилею региона. Они будут включать и торжества в честь 80-летия иркутских писателей Валентина Распутина и Александра Вампилова, 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова. В проекте несколько сотен мероприятий.

Реклама