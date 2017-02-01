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Чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в Иркутске


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Сегодня, 10:27
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Чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в Иркутске

В этом году в Приангарье в направлении WorldSkills студенты профессиональных и высших образовательных организаций в возрасте от 18 до 22 лет продемонстрируют свое мастерство в 12 компетенциях: инженерный дизайн, электромонтаж, предпринимательство, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, преподаватель младших классов, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, медицинский и социальный уход, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

В рамках JuniorSkills пройдут соревнования для детей в возрасте от 10 до 17 лет по мобильной робототехнике, школьники 14-17 лет поборются за звание лучших в сетевом и системном администрировании и инженерном дизайне.

Восемь соревновательных площадок по компетенциям World Skills и две соревновательные площадки по компетенциям JuniorSkills разместятся в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр». Впервые соревнования по отдельным компетенциям (требующим специальных условий в связи с применением крупногабаритного оборудования и/или современного программного обеспечения) пройдут в образовательных учреждениях региона: Иркутском государственном медицинском университете, Иркутском государственном университете путей сообщения, Ангарском индустриальном техникуме, Ангарском техникуме общественного питания и торговли, Иркутском аграрном техникуме.

В основные мероприятия деловой программы вошли конференция «Независимая оценка квалификации в системе управления персоналом», конференция «Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования», круглый стол «Лучшие практики реализации совместных проектов бизнеса региона и институтов развития по поддержке предпринимательства в Иркутской области». Для школьников в ходе Чемпионата организованы мероприятия профориентационной направленности: мастер-классы, квесты, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия.

Напомним, впервые Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в Иркутске в 2016 году. Участие в нем приняли 72 конкурсанта из профессиональных образовательных организаций и вузов области. Состязания проводились по пяти компетенциям: дошкольное воспитание, сварочные технологии, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, инженерный дизайн. По итогам региональных соревнований была сформирована сборная команда из восьми студентов профессиональных и высших образовательных организаций, которые представляли Иркутскую область в полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном округе в городе Красноярске. С соревнований иркутяне привезли шесть серебряных медалей. На Всероссийских соревнованиях WorldSkills Russia достойно представил Приангарье студент Ангарского индустриального техникума Дмитрий Пуденин, который вошел в десятку лучших в компетенции «Сварочное дело».

Фото: center-prof38.ru

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