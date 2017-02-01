В Приангарье начался набор в Школу вожатых

Областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области начинает подготовку вожатых для работы в летних оздоровительных лагерях Прибайкалья.
Школа проводится ежегодно для молодых людей в возрасте от 18 лет, желающих в летний период работать вожатыми, воспитателями, аниматорами в детских оздоровительных лагерях, на детских площадках, на базах отдыха.
Занятия школы состоятся с 27 февраля по 30 апреля 2017 года. В программу входят лекции и практические занятия по организации работы в ДОЛ и вожатскому мастерству. По окончании обучения слушатели получат свидетельства о прохождении курсов. Участникам школы также будет предоставлена возможность трудоустройства в детские оздоровительные лагеря Иркутской области.
Для участия в Школе необходимо подать заявку до 21 февраля 2017 года в ОГКУ «Молодежный кадровый центр» по электронной почте на адрес: mkc_irkutsk@mail.ru (с пометкой «Заявка на школу вожатых»).
Форма заявки размещена по адресу: http://www.profirk.ru/news/8858/
По всем вопросам проведения школы обращаться в ОГКУ «Молодежный кадровый центр» по адресу: улица Карла Маркса, 47 (Дом офицеров), кабинет 116, телефон/факс: (3952) 76-88-40, 20-54-47, Селезнева Светлана Игоревна.
Обучение участников школы пройдет на базе Иркутского государственного университета по адресу ул. Н. Набережная, 6.irkobl.ru