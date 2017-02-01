Что будет?

центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 53-09-31, 51-45-04, 61-58-84.и показ национальной моды в рамках праздника народов Азии Навруз (состоится 18 марта) от национальных общественных организаций и культурных центров, тел. 50-40-32.Начало в парке за музеем Победы. В 10.30 – митинг у памятника воинам-интернационалистам в 95 квартале.Дворец спорта «Ермак».на тему «Лечение мыслью», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.по личным вопросам, связанным с деятельностью полиции, здание УМВД (ул. Карла Маркса, 52), каб. 217, предварительная запись по тел.: 692-710, 692-707, 527-944, 692-710, 692-707, 527-944.центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов и несовершеннолетних граждан, центр занятости населения, актовый зал.(до 17 марта), 49 кв-л, дом 20а, каб. 1 (управление Пенсионного фонда), с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. Для формирования сведений о трудовом стаже необходимо принести паспорт, СНИЛС и трудовую книжку.(будет проходить 17-19 февраля), детская школа искусств № 3, вход свободный.Иркутск, галерея В. БРОНШТЕЙНА (ул. Октябрьской революции, 3, тел. 8-3952-75-60-30), 17-19 февраля, вход свободный.(г.Усолье-Сибирское) «Песней стала жизнь моя», Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.Дворец спорта «Ермак».стадион «Ангара».ДК «Современник».спектакль театра «Чудак» «Заяц-LOVE» (режиссёр Л.В. Беспрозванный), ДК «Нефтехимик», комната № 11.Дворец спорта «Ермак».центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 53-09-31, 51-45-04, 61-58-84.

Реклама