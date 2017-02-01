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Что будет?


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14 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

Мастер-класс по поиску работы на портале «Работа в России», центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 53-09-31, 51-45-04, 61-58-84.

Начался приём заявок на гастрономический фестиваль и показ национальной моды в рамках праздника народов Азии Навруз (состоится 18 марта) от национальных общественных организаций и культурных центров, тел. 50-40-32.

15 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

10.00 – мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Начало в парке за музеем Победы. В 10.30 – митинг у памятника воинам-интернационалистам в 95 квартале.

19.00 – матч ХК «Ермак»-ХК «СКА-Нева», Дворец спорта «Ермак».

16 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Лечение мыслью», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

14.30-17.00 – приём граждан членами Общественного совета по личным вопросам, связанным с деятельностью полиции, здание УМВД (ул. Карла Маркса, 52), каб. 217, предварительная запись по тел.: 692-710, 692-707, 527-944, 692-710, 692-707, 527-944.

13.00 – сеанс психологической разгрузки для безработных граждан, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.

14.00 – ярмарка вакансий, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.

16.30 – информационный день по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов и несовершеннолетних граждан, центр занятости населения, актовый зал.

17 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

В Пенсионном фонде начинается месячник для безработных граждан (до 17 марта), 49 кв-л, дом 20а, каб. 1 (управление Пенсионного фонда), с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. Для формирования сведений о трудовом стаже необходимо принести паспорт, СНИЛС и трудовую книжку.

11.00 – открытие первого регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Звёзды Прибайкалья-2017» (будет проходить 17-19 февраля), детская школа искусств № 3, вход свободный.

11.00-20.00 – персональная выставка народного художника России Виталия СМАГИНА, Иркутск, галерея В. БРОНШТЕЙНА (ул. Октябрьской революции, 3, тел. 8-3952-75-60-30), 17-19 февраля, вход свободный.

17.00 - творческая встреча певца Анатолия МАРИНИЧА (г.Усолье-Сибирское) «Песней стала жизнь моя», Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

19.00 – матч ХК «Ермак»-ХК «Буран», Дворец спорта «Ермак».

18 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

14.00 – соревнования по конькобежному спорту «Матч ветеранов», стадион «Ангара».

18.00 – школьная общегородская дискотека, ДК «Современник».

19 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00 – день памяти Леонида БЕСПРОЗВАННОГО, спектакль театра «Чудак» «Заяц-LOVE» (режиссёр Л.В. Беспрозванный), ДК «Нефтехимик», комната № 11.

17.00 – матч ХК «Ермак»-ХК «Рязань», Дворец спорта «Ермак».

20 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Начинается декада для несовершеннолетних «Выбирая профессию», центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 53-09-31, 51-45-04, 61-58-84.
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