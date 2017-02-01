Что будет?

14 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИКМастер-класс по поиску работы на портале «Работа в России»,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 53-09-31, 51-45-04, 61-58-84. Начался приём заявок на гастрономический фестиваль
и показ национальной моды в рамках праздника народов Азии Навруз (состоится 18 марта) от национальных общественных организаций и культурных центров, тел. 50-40-32.
15 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА10.00 – мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Начало в парке за музеем Победы. В 10.30 – митинг у памятника воинам-интернационалистам в 95 квартале.19.00 – матч ХК «Ермак»-ХК «СКА-Нева»,
Дворец спорта «Ермак».
16 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам»
на тему «Лечение мыслью», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.14.30-17.00 – приём граждан членами Общественного совета
по личным вопросам, связанным с деятельностью полиции, здание УМВД (ул. Карла Маркса, 52), каб. 217, предварительная запись по тел.: 692-710, 692-707, 527-944, 692-710, 692-707, 527-944. 13.00 – сеанс психологической разгрузки для безработных граждан,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.14.00 – ярмарка вакансий,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.16.30 – информационный день
по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов и несовершеннолетних граждан, центр занятости населения, актовый зал.
17 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦАВ Пенсионном фонде начинается месячник для безработных граждан
(до 17 марта), 49 кв-л, дом 20а, каб. 1 (управление Пенсионного фонда), с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. Для формирования сведений о трудовом стаже необходимо принести паспорт, СНИЛС и трудовую книжку.
11.00 – открытие первого регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Звёзды Прибайкалья-2017»
(будет проходить 17-19 февраля), детская школа искусств № 3, вход свободный.11.00-20.00 – персональная выставка народного художника России Виталия СМАГИНА,
Иркутск, галерея В. БРОНШТЕЙНА (ул. Октябрьской революции, 3, тел. 8-3952-75-60-30), 17-19 февраля, вход свободный.17.00 - творческая встреча певца Анатолия МАРИНИЧА
(г.Усолье-Сибирское) «Песней стала жизнь моя», Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.19.00 – матч ХК «Ермак»-ХК «Буран»,
Дворец спорта «Ермак».
18 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА14.00 – соревнования по конькобежному спорту «Матч ветеранов»,
стадион «Ангара».18.00 – школьная общегородская дискотека,
ДК «Современник».
19 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ17.00 – день памяти Леонида БЕСПРОЗВАННОГО,
спектакль театра «Чудак» «Заяц-LOVE» (режиссёр Л.В. Беспрозванный), ДК «Нефтехимик», комната № 11.
17.00 – матч ХК «Ермак»-ХК «Рязань»,
Дворец спорта «Ермак».
20 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИКНачинается декада для несовершеннолетних «Выбирая профессию»,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 53-09-31, 51-45-04, 61-58-84.