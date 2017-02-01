Зима прошла

На прошлой неделе рабочие снесли ледовый городок и убрали ёлку на площади Ленина. Горки за ДК «Современник» и на аллее Любви простояли ещё неделю. Но пришла и их очередь. Подрядная организация уберет их в ближайшие дни. Не станет и горок в отдалённых микрорайонах города – Китое, Юго-Восточном, а также в Савватеевке, Мегете и Одинске. Муниципальным контрактом установлен срок до 15 февраля.
Как нам пояснили в отделе по благоустройству управления ЖКХ, разные сроки демонтажа ледовых городков связаны с тем, что на главной площади он просто мешал, а в остальных местах ещё была возможность дать детям вдоволь насладиться зимой. Однако время пришло, об этом напоминает и погода – днём температура падает до минус 6-10 градусов.
Всего в этом году на новогоднее настроение ангарчан из бюджета было выделено около пяти миллионов рублей.
Ольга КНЯЗЕВА