Зима прошла



Ольга КНЯЗЕВА

Как нам пояснили в отделе по благоустройству управления ЖКХ, разные сроки демонтажа ледовых городков связаны с тем, что на главной площади он просто мешал, а в остальных местах ещё была возможность дать детям вдоволь насладиться зимой. Однако время пришло, об этом напоминает и погода – днём температура падает до минус 6-10 градусов.Всего в этом году на новогоднее настроение ангарчан из бюджета было выделено около пяти миллионов рублей.