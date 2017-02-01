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Зима прошла


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Вчера, 11:58
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На прошлой неделе рабочие снесли ледовый городок и убрали ёлку на площади Ленина. Горки за ДК «Современник» и на аллее Любви простояли ещё неделю. Но пришла и их очередь. Подрядная организация уберет их в ближайшие дни. Не станет и горок в отдалённых микрорайонах города – Китое, Юго-Восточном, а также в Савватеевке, Мегете и Одинске. Муниципальным контрактом установлен срок до 15 февраля.

Как нам пояснили в отделе по благоустройству управления ЖКХ, разные сроки демонтажа ледовых городков связаны с тем, что на главной площади он просто мешал, а в остальных местах ещё была возможность дать детям вдоволь насладиться зимой. Однако время пришло, об этом напоминает и погода – днём температура падает до минус 6-10 градусов.

Всего в этом году на новогоднее настроение ангарчан из бюджета было выделено около пяти миллионов рублей.

Ольга КНЯЗЕВА
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