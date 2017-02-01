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Ответственные за веру


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Вчера, 12:11
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Настоятель храма Святой Троицы Владимир КИЛИН предложил назначить в органах местного самоуправления ответственных за взаимодействие с религиозными объединениями.

Инициативу поддержали и на уровне правительства региона, и в Ангарске. Сейчас решается вопрос о создании совета по развитию отношений между религиозными объединениями города. Кто станет председателем и решение каких вопросов ляжет на его плечи, станет ясно в ближайшее время.

Владимир Килин считает, что достаточно для этой работы будет одного человека. Но это должен быть грамотный, специально обученный человек, который знает нюансы каждой конфессии.

Необходимость в таком подходе назрела давно. Во-первых, утрачена точная статистика – сколько всего на территории существует общин, кто туда входит, кто ими руководит и чем они вообще занимаются. В Ангарске работают не менее 7 религиозных объединений, и поскольку в сферу деятельности многих из них входит и образование, религиозное в том числе, культура и социальная поддержка населения, эту работу необходимо координировать. Предполагается, что специалист наладит взаимоотношения не только между представителями разных религий, но и с органами власти.

- У нас ведь есть отдел здравоохранения. Так вот здоровье духовное не менее важно, чем телесное, - отметил Владимир Килин.

Полина ГРАФОВА
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