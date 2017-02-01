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Мини-война


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Вчера, 12:18
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В музее часов открылась выставка военно-исторической миниатюры

Витрины экспозиций мирного музея ломятся от военной техники и воинов всех времён и народов.

Более трехсот экспонатов представили ангарские любители масштабных моделей, при помощи которых они создают сюжеты фрагментов баталий. Все сделано и раскрашено вручную. За каждым пехотинцем, рыцарем, танком или самолетом стоит отдельный автор, который на свою хрупкую работу чихнуть боится. Улетит!

Мини-война
Историю войн и армий можно изучать не только по учебнику.
Фото Николая СТЕРНИНА


Одной из самых больших коллекций является «продукция» станции юных техников. Кружок моделистов там много лет ведет Мстислав НЕУДАЧИН, неоднократно выставлявший свои модели в музее.

- Военная миниатюра – это древнейший вид искусства. По всему миру на археологических раскопках тысячелетней давности находили фигурки воинов. Я же могу похвалиться работами своих учеников Дмитрия ГРЕЧИШНИКОВА, Никиты БАГЛАЯ, Павла ЕЛИСАПЕНКО, Сергея ЛЕТУНОВА. Кстати, мои ребята активно помогали в оборудовании экспозиции на военную тему музея Победы в школе № 37.

Пользуясь случаем, Мстислав приглашает новых любителей военной истории. Можно даже с семи лет приходить. Чем, говорит он, раньше начнешь, тем большего достигнешь.

Выставка работает до конца февраля.

Игорь КАРИН
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