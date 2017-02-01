Мини-война

В музее часов открылась выставка военно-исторической миниатюры

Фото Николая СТЕРНИНА

Игорь КАРИН

Более трехсот экспонатов представили ангарские любители масштабных моделей, при помощи которых они создают сюжеты фрагментов баталий. Все сделано и раскрашено вручную. За каждым пехотинцем, рыцарем, танком или самолетом стоит отдельный автор, который на свою хрупкую работу чихнуть боится. Улетит!Одной из самых больших коллекций является «продукция» станции юных техников. Кружок моделистов там много лет ведет Мстислав НЕУДАЧИН, неоднократно выставлявший свои модели в музее.Пользуясь случаем, Мстислав приглашает новых любителей военной истории. Можно даже с семи лет приходить. Чем, говорит он, раньше начнешь, тем большего достигнешь.Выставка работает до конца февраля.