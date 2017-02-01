ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ

Как наколдовать себе молодость и здоровье



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

В воскресенье, 12 февраля, на стадионе «Ангара» собрались ангарчане от детей до пенсионеров. Трибуны, правда, были пустыми. В этот день многие откликнулись на призыв «Ангарск, на лыжи!». Любой желающий мог поучаствовать в забеге соответственно возрасту и полу, профессионалов и любителей не разделяли.Первыми стартовали самые маленькие участники – девочки и мальчики, 2011 года рождения. И их было много. Кто-то впервые встал на лыжи и без палок неумело передвигал ноги, падал, снова вставал. А некоторые профессионально шли коньковым ходом. Детская дистанция – 300 метров. Но и там недетские страсти – родители волновались, бежали следом.Победительницей среди самых маленьких девочек стала 6-летняя Маша ГЕЙЖА.- рассказала нашей газете её мама Зинаида. -Маше победа не в новинку. В прошлом году всех малышей опередила тоже она. А в позапрошлом году (в 4-летнем возрасте!) она пришла к финишу второй. Неудивительно, что на ней практически профессиональный комплект лыж. А вот у большинства малышей лыжи просто резиночками к валенкам крепятся. Как только подойдёт нужный возраст – 9 лет, Машу запишут в секцию беговых лыж.Шестилетних мальчиков опередил Глеб ВИШНЕВСКИЙ. Он уже маленький профессионал – занимается BMX-спортом в велоклубе «Ритм» у Андрея САВИНА. Зимой, когда на велосипедах уже не проехать, тренировки у ребят проходят на лыжах.В подростковых забегах участвовали ребята-спортсмены. Все как один шли красивым коньковым ходом на огромной скорости. Молодые, амбициозные. На финише закипели настоящие страсти – девушка, пришедшая четвёртой, упала в снег и разрыдалась. 14-летняя Юля МИНУЛИНА, успокоившись, объяснила нашей газете:Вообще первым в графике стоял так называемый VIP-забег. Но «випы», видимо, вовремя никогда не приходят. Как собрались, так их и объявили – после детей. Так называется забег работников городской администрации. Когда их объявили, народ в толпе зашептался:Видимо, по-простому уже не умеют. Первым пришёл к финишу первый заммэра Михаил ГОЛОВКОВ. Почему бы ему не побежать со всеми мужчинами? Зачем отделяться от народа? Но это вам не мэр Лондона, который на велосипеде на работу ездит, это аж заммэра Ангарска, ему нужна отдельная лыжня.Всего в этот день на стадионе спортсмены были разделены на 14 забегов по возрасту и полу. Самая большая дистанция была у мужчин – 5 километров, лыжня для них выходила со стадиона в парк, а затем снова возвращалась на стадион. Женщины бежали 3 километра.Ольга АГЖИГИТОВА из Усолья победила среди женщин. Она приехала специально на ангарское мероприятие. В Усолье катается регулярно для себя. Её подруга, тоже усольчанка, Алёна БАГРОВА пришла второй. Красивым молодым подружкам чуть за сорок, из них 30 лет они катаются на лыжах. Что-то всё-таки есть в этих четырёх палках волшебное, омолаживающее.Первым из мужчин пришёл 72-летний Владимир Андреевич МЕЛКОЗЁРОВ.- рассказал победитель нашей газете. -Владимир Андреевич оторвался от спортсмена, который пришёл вторым, аж на несколько минут. Это мы говорим, чтобы вы представили скорость, с которой он шёл.Если вы думаете, что это мероприятие – просто лыжная гонка, ошибаетесь. Площадка стадиона была разделена в этот день на зоны. В одной из них для подмёрзших детей проходили «Весёлые старты» с плюшками, огромными лыжами и ластами в виде утиных ног. За участие даже давали маленькие призы. Проголодавшихся бесплатно кормили горячей гречневой кашей. В полевых условиях она в сто раз вкуснее, чем дома.Мастер спорта России по лыжным гонкам, ангарчанка Надежда ШУНЯЕВА проводила мастер-класс. Оказывается, на тренировках лыжники не только катаются, но и учатся стоять на одной ноге без палок, но с лыжами на ногах, смешно машут руками и приседают. И дети, и взрослые с удовольствием повторяли это. Большие спортсмены начинаются с малого – Надежда Шуняева поделилась с нами, что на лыжах начала кататься в 4-летнем возрасте с мамой в парке.Вообще это был настоящий праздник, из тех, на которых, кажется, все знакомы. Где дети всех возрастов смешиваются в толпу, но за них спокойно – здесь ничего не может случиться. Где люди объединены общим делом. Настоящий сибирский праздник, помогающий нам скоротать пять месяцев зимы.Увидите его в следующем году в афише – идите всей семьёй и не комплексуйте. И кататься научитесь, и наобщаетесь, и на людей посмотрите. Не на тех, которые каждый день на вас в автобусе ворчат, а на счастливых, здоровых, румяных. Заодно спросите, как им на это хватает времени, сил и здоровья. С такого общения и начинается новая жизнь.