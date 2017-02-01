Приглашение на трезвую пробежку

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России и бывшего Советского Союза — День защитника Отечества! В настоящее время чествуются не только солдаты, служащие в армии или силовых структурах, но и ЗАЩИТНИКИ в самом широком смысле этого слова. Отметим праздник трезво, весело, собравшись на пробежке за Здоровый Образ Жизни! Маршрут протянется от площади Ленина по улицам: Карла Маркса, Чайковского, Троицкая, Зурабова, Ангарский проспект, Коминтерна, Социалистическая, и завершится пробежка у ДК "Современник".