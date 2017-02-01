Сколько человек может находиться на Байкале, чтобы не навредить природе?

Правительство Иркутской области подготовило техническое задание для проведения работ по обследованию и выполнению расчетов норм рекреационной нагрузки для организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории региона. Расчеты должны обеспечить соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Об этом сообщил заместитель Председателя облправительства Виктор Кондрашов на 47-й сессии Законодательного собрания.
В настоящее время такие нормативы регулируются приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ, №63 от 5 марта 2010 года «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».
Так, допустимые нагрузки на локальные наземные экосистемы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории при непрерывном пребывании людей в вегетационный период предполагают, например, что в прибрежной полосе на западе озера на одном гектаре могут находиться не более двух человек.– Те нормы, которые сейчас существуют, мягко говоря, не корректны. На основании научных исследований можно будет давать рекомендации муниципалитетам по планированию застройки и размещению зон отдыха. Для определения антропогенной нагрузки считается численность туристов, посещающих места отдыха с учетом местного населения. И эти территории определены: прибрежная – вблизи озера Байкал, территория, покрытая лесами, степная территория. Рассчитается нагрузка на каждую из них. И с помощью научного подхода будет рассчитано, сколько человек там может находиться ежедневно, чтобы не навредить природе. Также эти расчеты могут лечь в основу областного закона «О туризме»,
– рассказал Виктор Кондрашов.irkobl.ru