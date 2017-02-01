Сколько человек может находиться на Байкале, чтобы не навредить природе?

В настоящее время такие нормативы регулируются приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ, №63 от 5 марта 2010 года «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».Так, допустимые нагрузки на локальные наземные экосистемы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории при непрерывном пребывании людей в вегетационный период предполагают, например, что– рассказал Виктор Кондрашов.

Реклама