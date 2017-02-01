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Сколько человек может находиться на Байкале, чтобы не навредить природе?


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Сегодня, 10:54
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Сколько человек может находиться на Байкале, чтобы не навредить природе?

Правительство Иркутской области подготовило техническое задание для проведения работ по обследованию и выполнению расчетов норм рекреационной нагрузки для организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории региона. Расчеты должны обеспечить соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Об этом сообщил заместитель Председателя облправительства Виктор Кондрашов на 47-й сессии Законодательного собрания.

В настоящее время такие нормативы регулируются приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ, №63 от 5 марта 2010 года «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».

Так, допустимые нагрузки на локальные наземные экосистемы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории при непрерывном пребывании людей в вегетационный период предполагают, например, что в прибрежной полосе на западе озера на одном гектаре могут находиться не более двух человек.

– Те нормы, которые сейчас существуют, мягко говоря, не корректны. На основании научных исследований можно будет давать рекомендации муниципалитетам по планированию застройки и размещению зон отдыха. Для определения антропогенной нагрузки считается численность туристов, посещающих места отдыха с учетом местного населения. И эти территории определены: прибрежная – вблизи озера Байкал, территория, покрытая лесами, степная территория. Рассчитается нагрузка на каждую из них. И с помощью научного подхода будет рассчитано, сколько человек там может находиться ежедневно, чтобы не навредить природе. Также эти расчеты могут лечь в основу областного закона «О туризме», – рассказал Виктор Кондрашов.

irkobl.ru
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