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По суду за травму получил 300 тысяч


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Сегодня, 12:08
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Житель Ангарска отсудил у АО ПО "Уралэнергомонтаж" 300 тысяч рублей компенсации за падение с высоты 7 метров. В результате несчастного случая мужчина получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщаетв пресс-службе Ангарского городского суда.

Несчастный случай на производстве произошел в октябре 2015 года. Мужчина после падения с высоты 7 метров получил серьёзные переломы, которые привели его к инвалидности. Он перенес две операции.
"Представитель ответчика в судебное заседание не явился, представил письменные возражения о несогласии с размером компенсации морального вреда. Считает, что из-за грубой неосторожности и пренебрежением правилами безопасности, проявленной потерпевшим, и произошел несчастный случай", — отметили в ведомстве.

Анализируя представленные документы, в том числе акт о несчастном случае на производстве, суд пришел к выводу, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства строительно-монтажных работ, отсутствие контроля за производством со стороны ответственных должностных лиц АО ПО "Уралэнергомонтаж". По решению суда компании в пользу пострадавшего надлежит выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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