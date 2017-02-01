Субсидия для ангарской СДЮСШОР «Ермак»

Ангарская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» в числе четырех спортивных школ Иркутской области получит субсидию из федерального бюджета в размере 9,2 млн рублей на закупку спортивного оборудования. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», общий размер субсидии для региона – 32,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.
«Средства будут направлены на закупку дорогостоящего спортивного оборудования для обеспечения общефизической подготовки воспитанников: тренажеры для отработки удара в волейболе, тренажер для отработки нападающего удара, велостанки, маты гимнастические, стойки для приседания с ограничителями, манекены для борьбы и многое другое. Подобное оборудование используется во всем мире и поможет улучшить уровень подготовки ангарских спортсменов», – рассказал директор МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» Александр Леонов.