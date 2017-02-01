Субсидия для ангарской СДЮСШОР «Ермак»

Ангарская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» в числе четырех спортивных школ Иркутской области получит субсидию из федерального бюджета в размерена закупку спортивного оборудования. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», общий размер субсидии для региона – 32,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.– рассказал директор МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» Александр Леонов.

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