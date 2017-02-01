К ПРАЗДНИКУ ГОТОВим

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ОТ МУЖЧИН

Чем проще еда, тем лучше

Андрей СТАРИКОВ,

заслуженный тренер России, старший тренер

по тяжёлой атлетике СДЮСШОР «Сибиряк»:

Самое нежное мясо - козлятина

Дмитрий ПАНЧУКОВ, травматолог клиники КДЛ:

Страницу подготовили Оксана Тихая, Анастасия Курмазова, Ольга Князева, фото Николая Стернина

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Наши сибирские овощи – это настоящая кладезь витаминов. Поэтому мы их едим довольно много и много разных блюд готовим. Очень я люблю обычную белокочанную капусту, и тушёную, и в салатах. В ней и витамины, и минералы, её рекомендуют даже людям, страдающим язвенной болезнью. В ней много клетчатки и грубых пищевых волокон, поэтому для тех, кто за своей фигурой пристально следит, это самый первый овощ. Самый простой, но очень вкусный салат: мелко режем свежую капусту, добавляем ягоду (бруснику или клюкву), солим, поливаем маслом – только совсем чуть-чуть! Если есть зелень, можно и её добавить.Ещё один очень простой и полезный салат из «сибирского ананаса», то есть моркови. Натираем её на тёрке и добавляем немного сметаны. Это очень важно, потому что витамин А, которого в морковке очень много, жирорастворимый, то есть в сочетании со сметаной он гораздо лучше усвоится. Посыпаем сахаром – и готов сладкий салат, который обязательно детям понравится.Дмитрий – постоянный участник соревнований по пулевой стрельбе, а еще завзятый охотник и рыболов. Своё ружье у него появилось в 9 лет, и примерно с этого же возраста отец стал брать его с собой на охоту. Стоит ли удивляться, что блюда, которыми он решил поделиться с ангарчанами, исключительно из дичи?А вот если повезет на глухаря, лучше долго готовить его в мультиварке, иначе рискует получиться как валенок. Мясо глухарей твердое и темное, но в то же время и вкусное. Довольно часто имеет горький привкус хвои. Охотники научились его перебивать, добавляя в блюдо сухое вино.Еще очень вкусными, по словам Дмитрия, получаются копченые утки. Из названия видно, что тут требуется коптильня. Эта пернатая дичь требует замачивания в кисловатой водичке с уксусом на полчаса-час.