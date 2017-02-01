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К ПРАЗДНИКУ ГОТОВим


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Сегодня, 11:13
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ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ОТ МУЖЧИН

Чем проще еда, тем лучше

Андрей СТАРИКОВ,
заслуженный тренер России, старший тренер
по тяжёлой атлетике СДЮСШОР «Сибиряк»:

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВим
Андрей Стариков готовит не только чемпионов, но и полезную еду.

Наши сибирские овощи – это настоящая кладезь витаминов. Поэтому мы их едим довольно много и много разных блюд готовим. Очень я люблю обычную белокочанную капусту, и тушёную, и в салатах. В ней и витамины, и минералы, её рекомендуют даже людям, страдающим язвенной болезнью. В ней много клетчатки и грубых пищевых волокон, поэтому для тех, кто за своей фигурой пристально следит, это самый первый овощ. Самый простой, но очень вкусный салат: мелко режем свежую капусту, добавляем ягоду (бруснику или клюкву), солим, поливаем маслом – только совсем чуть-чуть! Если есть зелень, можно и её добавить.

Ещё один очень простой и полезный салат из «сибирского ананаса», то есть моркови. Натираем её на тёрке и добавляем немного сметаны. Это очень важно, потому что витамин А, которого в морковке очень много, жирорастворимый, то есть в сочетании со сметаной он гораздо лучше усвоится. Посыпаем сахаром – и готов сладкий салат, который обязательно детям понравится.

Самое нежное мясо - козлятина

Дмитрий ПАНЧУКОВ, травматолог клиники КДЛ:

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВим
Дмитрий ПАНЧУКОВ умеет управляться не только с больными суставами и сложным медоборудованием. На природе он может сварганить такое блюдо из дичи – только держись!

Дмитрий – постоянный участник соревнований по пулевой стрельбе, а еще завзятый охотник и рыболов. Своё ружье у него появилось в 9 лет, и примерно с этого же возраста отец стал брать его с собой на охоту. Стоит ли удивляться, что блюда, которыми он решил поделиться с ангарчанами, исключительно из дичи?

- По опыту знаю, что изюбр и лось более жёсткие. А вот самое вкусное дикое мясо, не имеющее специфического ярко выраженного запаха, – козлятина. Многие ищут рецепт маринования козлятины, а это мясо настолько нежное, что его и мариновать не надо. Вот старое животное, особенно если это козел, надо мариновать, а порой и вымачивать в уксусе. Если на охоте повезёт, я всегда готовлю поджарку из козлятины. Мякоть режу на маленькие кусочки, как на гуляш. Минут 10-15 тушу на оливковом масле с солью и черным перцем, чтобы мясо как бы схватилось корочкой, но внутри оставалось еще сырым. По желанию можно добавить совсем чуть-чуть прованских трав, аромат дичи сам по себе своеобразный и вкусный без специй. Потом добавляю лавровый лист, воды, чтобы только покрыла мясо, и тушу еще полчаса. Всё! Никаких премудростей, поджарка из козлятины готова.

А вот если повезет на глухаря, лучше долго готовить его в мультиварке, иначе рискует получиться как валенок. Мясо глухарей твердое и темное, но в то же время и вкусное. Довольно часто имеет горький привкус хвои. Охотники научились его перебивать, добавляя в блюдо сухое вино.

- Рублю глухариную тушку на куски вместе с костями, добавляю оливковое масло и обжариваю в режиме «жарка» 15-20 минут, после продолжаю готовку в режиме «тушение» час-полтора. При желании в конце можно добавить сметану.

Еще очень вкусными, по словам Дмитрия, получаются копченые утки. Из названия видно, что тут требуется коптильня. Эта пернатая дичь требует замачивания в кисловатой водичке с уксусом на полчаса-час.

- Естественно, перед этим тушку нужно всю вычистить, убрав внутренности. Так же, как и перья. То, что не удается почистить руками, легко завершить с помощью газовой горелки или паяльной лампы – ну охотники знают. Готовую тушку я солю, перчу и – самое главное! – прямо внутрь засовываю приличный пучок укропа, нерезаный. Дальше всё за 35-40 минут сделает коптильня. Попробуйте и вы.

Страницу подготовили Оксана Тихая, Анастасия Курмазова, Ольга Князева, фото Николая Стернина

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
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