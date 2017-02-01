Не воруй - век свободы не видать

В Ангарске сотрудники ППС с помощью дружинников-казаков по «горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже



Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы управления МВД России по Ангарскому городскому округу задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении молодого человека.



Накануне около 17 часов в отдел полиции №2 Ангарска обратилась женщина. Она сообщила, что несколько минут назад в лесном массиве 22 микрорайона неизвестный совершил нападение на её 16-летнего сына и с применением насилия отобрал у него мобильный телефон.



Ориентировку с приметами предполагаемого преступника оперативный дежурный немедленно передал всем наружным постам и нарядам полиции. Уже через несколько минут сотрудники экипажа ППС – старший сержант полиции Никита Вокин и стажер Максим Пономаренко при взаимодействии с представителями казачьей дружины обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый. Телефон, похищенный у потерпевшего, изъят и возвращён владельцу.



По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «грабеж», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу