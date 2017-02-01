Спасательный круг

Как наши читатели не дали пропасть семье ИВАНУШКИНЫХ

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

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Тамара ПЕТРОВА принесла почти новые зимние ботинки для мальчика Дениса, тёплое покрывало и скатерть.- пророчески сказала женщина. Как в воду глядела.За несколько часов четверга один из кабинетов редакции превратился в склад продуктов. Читатели несли крупы и макароны в 5-килограммовых мешках, растительное масло, муку, консервы, тушенку, картошку и овощи с огородов. Случались поразительные вещи. Инвалид Галина Александровна, которая выйти из дома не может, заказала Иванушкиным куль муки. Молодые супруги, не пожелавшие ни в какую представиться, привезли коробку замороженных кур, коробку пряников и круп, два куля картофеля. Женщина, которой нечего оказалось из дома отдать, купила среднему, Илюше, новые зимние сапожки, а к ним тёплые зимние стельки. И заплакала в редакции, услышав, что мы сможем отвезти это все только после выходных:В 3б классе школы № 14 (классный руководитель Марина Павловна БАЙМАКОВА) после выхода статьи о бедственном положении Иванушкиных прошёл классный час на тему «Твори добро» - ребята принесли из дома всё, чем могли помочь украинской семье.Пенсионерка Зинаида Ивановна положила в сумку с продуктами для Иванушкиных нашу газету.В сумках попадались записки:Семикласснику Денису набрали пять пар зимних ботинок 41 размера. Ничего не пропадёт! Мама Оля тоже носит 41-й.Имена первых благотворителей мы ещё записывали, и то только тех, кто называл себя. В основном народ помогал анонимно. Очень скоро счёт добрым людям мы потеряли.«Я сама украинка», «У меня родственники на Украине», «У меня брат в Иркутске так же живёт», «Они ведь одни в чужой стране», - так объясняли люди свой порыв помочь совершенно незнакомым, по сути чужим людям...