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Спасательный круг


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Сегодня, 13:18
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Как наши читатели не дали пропасть семье ИВАНУШКИНЫХ

Спасательный круг
9 февраля. День выхода газеты. Первая партия вещей в этот же день попала к Иванушкиным.

Тамара ПЕТРОВА принесла почти новые зимние ботинки для мальчика Дениса, тёплое покрывало и скатерть. «Будет скатерть – будет что на неё поставить!» - пророчески сказала женщина. Как в воду глядела.

За несколько часов четверга один из кабинетов редакции превратился в склад продуктов. Читатели несли крупы и макароны в 5-килограммовых мешках, растительное масло, муку, консервы, тушенку, картошку и овощи с огородов. Случались поразительные вещи. Инвалид Галина Александровна, которая выйти из дома не может, заказала Иванушкиным куль муки. Молодые супруги, не пожелавшие ни в какую представиться, привезли коробку замороженных кур, коробку пряников и круп, два куля картофеля. Женщина, которой нечего оказалось из дома отдать, купила среднему, Илюше, новые зимние сапожки, а к ним тёплые зимние стельки. И заплакала в редакции, услышав, что мы сможем отвезти это все только после выходных: «Ему, наверное, из дома выйти не в чем!»

В 3б классе школы № 14 (классный руководитель Марина Павловна БАЙМАКОВА) после выхода статьи о бедственном положении Иванушкиных прошёл классный час на тему «Твори добро» - ребята принесли из дома всё, чем могли помочь украинской семье.

Пенсионерка Зинаида Ивановна положила в сумку с продуктами для Иванушкиных нашу газету.

- Пусть на память оставят и знают, что ваша газета – это настоящий бренд Ангарска.

В сумках попадались записки: «Я сама с Украины. Держитесь, земляки! Что могла – собрала!»

Семикласснику Денису набрали пять пар зимних ботинок 41 размера. Ничего не пропадёт! Мама Оля тоже носит 41-й.

Имена первых благотворителей мы ещё записывали, и то только тех, кто называл себя. В основном народ помогал анонимно. Очень скоро счёт добрым людям мы потеряли.

«Я сама украинка», «У меня родственники на Украине», «У меня брат в Иркутске так же живёт», «Они ведь одни в чужой стране», - так объясняли люди свой порыв помочь совершенно незнакомым, по сути чужим людям...
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ


Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото автора
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