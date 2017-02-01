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АЭХК даст денег на интересные идеи


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Сегодня, 14:48
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АЭХК даст денег на интересные идеи
У вас есть интересная идея, которая улучшит жизнь в нашем городе? Тогда вам стоит подать заявку на конкурс социальных проектов, который организует АЭХК.

В этом году конкурс проходит в пятый раз и посвящен 60-летию со дня пуска Ангарского электролизного химического комбината. Его цель – поддержка интересных и важных инициатив некоммерческих организаций.

За четыре года благодаря комбинату на территории Ангарского городского округа было реализовано 16 социально значимых проектов. К примеру, в 2016 году в детской библиотеке имени Аллы СТАРОДУБОВОЙ открылся фольклорный клуб «Веснянка», а в ДК «Энергетик» - театр на подушках.

В этом году АЭХК готов профинансировать новые проекты. Условия участия простые. Проект должен быть интересным, общественно важным и соответствовать одной из четырех номинаций: «Твори добро» (организация творческих мероприятий, благотворительных акций); «Экология начинается с себя» (проекты, направленные на популяризацию экологической политики АЭХК, воспитание экологической культуры населения); «Ученье-свет» (обучающие программы, инициативы по распространению нравственных и духовных ценностей); «Будь здоров!» (организация массовых спортивных соревнований, фестивалей и праздников, вовлечение в спорт детей, молодежи и старшего поколения)...
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ


Анна СЕНИНА
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