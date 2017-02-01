В «Ангарском трамвае» новый директор

Итак, номер восемь в нашей статистике – Виктор Сергеевич ЗАГЕРСОН. Человек в Ангарске совершенно неизвестный – родом из Шелехова, живёт в Иркутске (прошлый директор тоже был иркутянином), 38 лет, женат, воспитывает троих сыновей. Судя по представительному виду, в трамваях не ездит. Окончил ИрГТУ, инженер-механик в транспортном направлении. Последнее место работы – Сбербанк, управление транспортными отделениями и реконструкция объектов недвижимости банка.В назначении директором нашего многострадального убыточного предприятия Виктор Сергеевич видит для себя новые возможности. Он выиграл в конкурсе, где у него было ещё 12 конкурентов. Смеем предположить, что директору «Ангарского трамвая» администрация АГО обещает неплохую зарплату...

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