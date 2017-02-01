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В «Ангарском трамвае» новый директор


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Вчера, 17:11
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Со вторника, 14 февраля, в «Ангарском трамвае» новый директор. Восьмой за последние четыре года. О назначении предыдущего наша газета писала 11 месяцев назад.

В «Ангарском трамвае» новый директор
Новый директор «Ангарского трамвая» Виктор ЗАГЕРСОН семь лет работал в Сбербанке, может, и за наши трамваи возьмётся всерьёз и надолго.
Фото Николая СТЕРНИНА


Итак, номер восемь в нашей статистике – Виктор Сергеевич ЗАГЕРСОН. Человек в Ангарске совершенно неизвестный – родом из Шелехова, живёт в Иркутске (прошлый директор тоже был иркутянином), 38 лет, женат, воспитывает троих сыновей. Судя по представительному виду, в трамваях не ездит. Окончил ИрГТУ, инженер-механик в транспортном направлении. Последнее место работы – Сбербанк, управление транспортными отделениями и реконструкция объектов недвижимости банка.

В назначении директором нашего многострадального убыточного предприятия Виктор Сергеевич видит для себя новые возможности. Он выиграл в конкурсе, где у него было ещё 12 конкурентов. Смеем предположить, что директору «Ангарского трамвая» администрация АГО обещает неплохую зарплату...

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ


Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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