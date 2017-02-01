Кузница престижа

Где и как готовят профессионаловНа этой неделе в рамках II открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области в нашем городе проходили соревнования по двум специальностям - «сварочные технологии» и «поварское дело». Движение WorldSkills зародилось за границей. Мы много чего оттуда перенимаем. Но это как раз тот случай, когда взяли нужное.
Когда перед глазами пример родителей – это здорово мотивирует, так считает ангарчанин Денис ИСТОМИН, выбравший профессию сварщика делом жизни.
В этом году студенты профессиональных учреждений области соревновались по девяти профессиям. 6 из них принял областной Сибэкспоцентр, две – Ангарск.
И вот мы в индустриальном техникуме, который не случайно второй раз стал местом для проведения чемпионата по сварочным технологиям. Здесь самое лучшее оборудование и оснащение. Есть даже виртуальные тренажеры сварки, на которых процесс обучения максимально приближен к реальному. В учебно-производственной мастерской за закрытыми шторками кабинок слышен шум работы сварочных аппаратов. Очень много людей: судей, экспертов, учащихся, волонтеров, мастеров производственного обучения.
Первая неожиданность: фотографирование во время рабочего процесса запрещено. Оказывается, это может отвлечь конкурсантов и отразиться на результате. Поэтому приходится ждать перерыва, чтобы поговорить с Денисом ИСТОМИНЫМ, представляющим Ангарск в числе 11 прочих участников.
В прошлогоднем чемпионате Денис занял второе место. Весь год он усиленно готовился и сейчас полон решимости улучшить результат. Этот парень оказался в профессии не случайно. Отец работает сварщиком, и с детства Денис слышал в семье профессиональные термины.
Одним из новшеств чемпионата стало проведение мастер-классов для школьников «Юный сварщик». 8 школьников 9-10 классов, пройдя отборочный тур, были допущены к профильным пробам на виртуальном тренажере сварки. «Очень талантливая девочка», - говорит про Настю ЛИШИК директор техникума Светлана КАРП.
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Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА