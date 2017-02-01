Кузница престижа

Где и как готовят профессионалов

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

В этом году студенты профессиональных учреждений области соревновались по девяти профессиям. 6 из них принял областной Сибэкспоцентр, две – Ангарск.И вот мы в индустриальном техникуме, который не случайно второй раз стал местом для проведения чемпионата по сварочным технологиям. Здесь самое лучшее оборудование и оснащение. Есть даже виртуальные тренажеры сварки, на которых процесс обучения максимально приближен к реальному. В учебно-производственной мастерской за закрытыми шторками кабинок слышен шум работы сварочных аппаратов. Очень много людей: судей, экспертов, учащихся, волонтеров, мастеров производственного обучения.Первая неожиданность: фотографирование во время рабочего процесса запрещено. Оказывается, это может отвлечь конкурсантов и отразиться на результате. Поэтому приходится ждать перерыва, чтобы поговорить с Денисом ИСТОМИНЫМ, представляющим Ангарск в числе 11 прочих участников.В прошлогоднем чемпионате Денис занял второе место. Весь год он усиленно готовился и сейчас полон решимости улучшить результат. Этот парень оказался в профессии не случайно. Отец работает сварщиком, и с детства Денис слышал в семье профессиональные термины.Одним из новшеств чемпионата стало проведение мастер-классов для школьников «Юный сварщик». 8 школьников 9-10 классов, пройдя отборочный тур, были допущены к профильным пробам на виртуальном тренажере сварки.