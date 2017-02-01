.
,

Кузница престижа


0

Вчера, 23:15
 Количество просмотров: 70
    

Где и как готовят профессионалов


На этой неделе в рамках II открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области в нашем городе проходили соревнования по двум специальностям - «сварочные технологии» и «поварское дело». Движение WorldSkills зародилось за границей. Мы много чего оттуда перенимаем. Но это как раз тот случай, когда взяли нужное.

Кузница престижа
Когда перед глазами пример родителей – это здорово мотивирует, так считает ангарчанин Денис ИСТОМИН, выбравший профессию сварщика делом жизни.

В этом году студенты профессиональных учреждений области соревновались по девяти профессиям. 6 из них принял областной Сибэкспоцентр, две – Ангарск.

И вот мы в индустриальном техникуме, который не случайно второй раз стал местом для проведения чемпионата по сварочным технологиям. Здесь самое лучшее оборудование и оснащение. Есть даже виртуальные тренажеры сварки, на которых процесс обучения максимально приближен к реальному. В учебно-производственной мастерской за закрытыми шторками кабинок слышен шум работы сварочных аппаратов. Очень много людей: судей, экспертов, учащихся, волонтеров, мастеров производственного обучения.

Первая неожиданность: фотографирование во время рабочего процесса запрещено. Оказывается, это может отвлечь конкурсантов и отразиться на результате. Поэтому приходится ждать перерыва, чтобы поговорить с Денисом ИСТОМИНЫМ, представляющим Ангарск в числе 11 прочих участников.
В прошлогоднем чемпионате Денис занял второе место. Весь год он усиленно готовился и сейчас полон решимости улучшить результат. Этот парень оказался в профессии не случайно. Отец работает сварщиком, и с детства Денис слышал в семье профессиональные термины.

Одним из новшеств чемпионата стало проведение мастер-классов для школьников «Юный сварщик». 8 школьников 9-10 классов, пройдя отборочный тур, были допущены к профильным пробам на виртуальном тренажере сварки.

Кузница престижа
«Очень талантливая девочка», - говорит про Настю ЛИШИК директор техникума Светлана КАРП.

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ


Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Устали отдыхать?
Золотая Диана
Смотрины
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Торопился
15 аварий за два дня
Сгорела дача
Все новости категории

Общество
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Чтобы не забыли
Кузница престижа
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (238)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru