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Чтобы не забыли


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День памяти воинов-интернационалистов отметили в Ангарске традиционным митингом. Он прошёл 15 февраля у мемориала в сквере за музеем Победы. Пришло более 60 человек.

Чтобы не забыли
Более 60 человек приняли участие в митинге.
Фото с сайта liveangarsk.ru

В этот же день отметили 28-ю годовщину со дня вывода войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года из Афганистана по мосту через реку Амударья вышел последний солдат СССР, генерал-лейтенант, командующий 40-й армией Борис ГРОМОВ. Всего за время конфликта на территории демократической республики воевало более полумиллиона наших солдат, потери - почти 14 тысяч человек. По данным военного комиссариата Ангарска, в этой войне участвовали 52 наших земляка. Пятеро погибли.

- Люди живы, пока жива память о них. Поэтому мы каждый год устраиваем такие митинги, приглашаем школьников, чтобы и они не забывали, что было, - отметил Иван БУСЛАЕВ, председатель некоммерческого партнерства ветеранов боевых действий «Память».

Кстати, в Иркутске на площади Декабристов 15 февраля впервые прошла акция «Бессмертный афганский полк».

Ольга КНЯЗЕВА
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