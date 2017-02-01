Чтобы не забыли

День памяти воинов-интернационалистов отметили в Ангарске традиционным митингом. Он прошёл 15 февраля у мемориала в сквере за музеем Победы. Пришло более 60 человек. Более 60 человек приняли участие в митинге.
Фото с сайта liveangarsk.ru
В этот же день отметили 28-ю годовщину со дня вывода войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года из Афганистана по мосту через реку Амударья вышел последний солдат СССР, генерал-лейтенант, командующий 40-й армией Борис ГРОМОВ. Всего за время конфликта на территории демократической республики воевало более полумиллиона наших солдат, потери - почти 14 тысяч человек. По данным военного комиссариата Ангарска, в этой войне участвовали 52 наших земляка. Пятеро погибли. - Люди живы, пока жива память о них. Поэтому мы каждый год устраиваем такие митинги, приглашаем школьников, чтобы и они не забывали, что было,
- отметил Иван БУСЛАЕВ, председатель некоммерческого партнерства ветеранов боевых действий «Память».
Кстати, в Иркутске на площади Декабристов 15 февраля впервые прошла акция «Бессмертный афганский полк».
Ольга КНЯЗЕВА