ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

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Гвозди бы делать из этих семей

Бежим, торопимся, спешим. Живём одним днём. Сегодня всё, включая человеческие отношения, стало коротким, одноразовым.

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Раньше вещи предпочитали чинить, а не выбрасывать. Поэтому браки у старшего поколения крепче, чем у молодых.
Фото Николая СТЕРНИНА


Браки мы не регистрируем, супружескими узами себя не обязываем. Гражданский союз стал нормой. Люди живут как на вокзале: встретились, поиграли в любовь и разъехались. Не будем скрывать, что сейчас и официально заключенные браки держатся недолго: в 2016 году в ангарском ЗАГСе было зарегистрировано 1705 браков и 1096 разводов.

Супружеские пары, которые прожили вместе не один десяток лет, в наше время редкость. Но всё же они есть. В нашем городе уже много лет чествуют пары, которые отметили железную свадьбу - прочный, закаленный союз длиною в 65 лет. Или бриллиантовую - 60 лет, золотую - 50 лет, рубиновую -40 лет, серебряную -25 лет. ЗАГС организовал и в минувший четверг в ДК «Энергетик» провел вечер «Ангарское созвездие юбиляров», на котором поздравляли 18 супружеских пар ангарчан, в 2016 году отметивших юбилейные свадьбы.

- Супружество - это не только чаша наслаждения, но прежде всего настоящий подвиг, требующий бесконечного терпения, смирения, умения прощать, - считает Алла ВОЛОШЕНКО, начальник ангарского ЗАГСа.

Обстановка на вечере была трогательная: юбилярам накрыли столы, спонсоры завалили их подарками, пришедшие (даже самые пожилые) активно участвовали в конкурсах, танцевали.

Мэр Сергей ПЕТРОВ, поздравляя юбиляров, заверил, что у администрации есть планы по созданию Дворца бракосочетания. Глядишь, доживем и до этого светлого свадебного дня.

Как супружеским парам удалось сквозь годы пронести свою любовь, сохранить семью?

Вальс-бостон (вместе 65 лет)

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91-летний Борис Михайлович МАТУШКИН и 86-летняя Анна Алексеевна РЕЩИКОВА прожили вместе 65 лет, у них двое сыновей, трое внуков и трое правнуков.

А познакомились молодые в 1948 году в Бурятии. Борис служил в гарнизоне, Анна в то время училась в техникуме на бухгалтера и бегала в гарнизон на танцы.

- Офицеров готовили на службу за границу, и нас, девчонок, начальник гарнизона пригласил, чтобы мы танцевали с ними на пару, - рассказывает Анна Алексеевна. - Сейчас мы с мужем танцуем редко, но когда удается, больше всего любим вальс-бостон.

В 1954 году молодожены приехали в Ангарск, Борис учился в техникуме искусственного жидкого топлива и был секретарем комсомольской организации, в которой было тысяча человек, затем в том же техникуме преподавал строительные дисциплины, был директором института повышения квалификации. Анна тоже работала в техникуме бухгалтером, потом в той же должности в горисполкоме.

- В те годы работа для нас много значила, но больше мы ценили и берегли свои отношения, - говорит Борис Михайлович.

Простая наука (вместе 60 лет)

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Бриллиантовую свадьбу отметили Иван Афанасьевич и Лилия Анисимовна СЕДЫХ.

Иван Афанасьевич был в Ангарске первым экспертом-криминалистом, его жена сначала работала воспитателем в детском саду, затем 27 лет монтажником, мастером и диспетчером на АЭМЗ. В семье двое детей, 6 внуков и 8 правнуков.

Они жили в одной деревне, учились в одном классе. После окончания школы Иван уехал в Москву, в школу милиции, а Лилия - в Иркутск, в педучилище, но потом они снова встретились в родной деревне. В 1956 году поженились и приехали в Ангарск.

- Семейная жизнь держится на уважении друг к другу, - считает Лилия Анисимовна, - любовь проходит, а семью надо сохранить, детей вырастить. Наука, казалось бы, простая, но на самом деле трудная, потому что нужно свое «я» переступить во благо другого человека. Но родной человек, видя твое к нему уважение, обязательно ответит тем же. Мой муж работал круглые сутки - ни выходных, ни праздников, но я никогда его не укоряла, мы вместе строили свою жизнь, всегда друг за друга держались, поэтому и все беды мимо нас прошли. У нас была непростая ситуация, когда дочь, окончив школу, собралась замуж. Я была против, а Иван дочь поддержал и меня убедил, что не нужно ей мешать, я согласилась. Как показала жизнь, наше решение было правильным.

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ


Ольга КРСАСНОВА, фото Николая СТЕРНИНА
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