ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Гвозди бы делать из этих семей

Фото Николая СТЕРНИНА

Вальс-бостон (вместе 65 лет)



Простая наука (вместе 60 лет)

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ



Ольга КРСАСНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

Браки мы не регистрируем, супружескими узами себя не обязываем. Гражданский союз стал нормой. Люди живут как на вокзале: встретились, поиграли в любовь и разъехались. Не будем скрывать, что сейчас и официально заключенные браки держатся недолго: в 2016 году в ангарском ЗАГСе было зарегистрировано 1705 браков и 1096 разводов.Супружеские пары, которые прожили вместе не один десяток лет, в наше время редкость. Но всё же они есть. В нашем городе уже много лет чествуют пары, которые отметили железную свадьбу - прочный, закаленный союз длиною в 65 лет. Или бриллиантовую - 60 лет, золотую - 50 лет, рубиновую -40 лет, серебряную -25 лет. ЗАГС организовал и в минувший четверг в ДК «Энергетик» провел вечер «Ангарское созвездие юбиляров», на котором поздравляли 18 супружеских пар ангарчан, в 2016 году отметивших юбилейные свадьбы.- считает Алла ВОЛОШЕНКО, начальник ангарского ЗАГСа.Обстановка на вечере была трогательная: юбилярам накрыли столы, спонсоры завалили их подарками, пришедшие (даже самые пожилые) активно участвовали в конкурсах, танцевали.Мэр Сергей ПЕТРОВ, поздравляя юбиляров, заверил, что у администрации есть планы по созданию Дворца бракосочетания. Глядишь, доживем и до этого светлого свадебного дня.Как супружеским парам удалось сквозь годы пронести свою любовь, сохранить семью?А познакомились молодые в 1948 году в Бурятии. Борис служил в гарнизоне, Анна в то время училась в техникуме на бухгалтера и бегала в гарнизон на танцы.- рассказывает Анна Алексеевна. -В 1954 году молодожены приехали в Ангарск, Борис учился в техникуме искусственного жидкого топлива и был секретарем комсомольской организации, в которой было тысяча человек, затем в том же техникуме преподавал строительные дисциплины, был директором института повышения квалификации. Анна тоже работала в техникуме бухгалтером, потом в той же должности в горисполкоме.- говорит Борис Михайлович.Иван Афанасьевич был в Ангарске первым экспертом-криминалистом, его жена сначала работала воспитателем в детском саду, затем 27 лет монтажником, мастером и диспетчером на АЭМЗ. В семье двое детей, 6 внуков и 8 правнуков.Они жили в одной деревне, учились в одном классе. После окончания школы Иван уехал в Москву, в школу милиции, а Лилия - в Иркутск, в педучилище, но потом они снова встретились в родной деревне. В 1956 году поженились и приехали в Ангарск.считает Лилия Анисимовна, -