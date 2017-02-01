1,2 млрд рублей на развитие физической культуры и спорта

Наиболее существенные изменения внесены в подпрограмму «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области». За счет средств областного бюджета увеличен объем расходов на 323,6 млн руб. На строительство объектов в сфере физической культуры и спорта из областного бюджета планируется дополнительно выделить 202,2 млн руб. Эти средства пойдут на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Тыреть Заларинского района, на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Алексеевск Киренского района и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Белореченский Усольского района, на начало строительство ФОКа в Тайшете, на завершение работ по проектированию центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, на проектно-изыскательские работы для строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На завершение строительства ФОКов в Бодайбо и Тулуне. С учетом ранее выделенных средств в 2017 году будет построено семь объектов, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы в Нижнеудинске и в деревне Татхал-Онгой Нукутского района.