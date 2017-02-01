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1,2 млрд рублей на развитие физической культуры и спорта


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Вчера, 10:43
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1,2 млрд рублей на развитие физической культуры и спорта
На развитие физической культуры и спорта в Иркутской области в 2017 году дополнительно будет направлено 467 млн руб., в целом финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» составит свыше 1,2 млрд рублей. Об этом на заседании регионального Правительства 17 февраля сообщил министр спорта области Илья Резник. Министр уточнил, что в результате вносимых изменений объем финансирования мероприятий государственной программы в 2017 году за счет средств областного бюджета увеличится на 386,6 млн руб., за счет средств федерального бюджета увеличится на 80,4 млн руб.

Наиболее существенные изменения внесены в подпрограмму «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области». За счет средств областного бюджета увеличен объем расходов на 323,6 млн руб. На строительство объектов в сфере физической культуры и спорта из областного бюджета планируется дополнительно выделить 202,2 млн руб. Эти средства пойдут на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Тыреть Заларинского района, на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Алексеевск Киренского района и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Белореченский Усольского района, на начало строительство ФОКа в Тайшете, на завершение работ по проектированию центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, на проектно-изыскательские работы для строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На завершение строительства ФОКов в Бодайбо и Тулуне. С учетом ранее выделенных средств в 2017 году будет построено семь объектов, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы в Нижнеудинске и в деревне Татхал-Онгой Нукутского района.

irkobl.ru
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