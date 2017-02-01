.
,

День открытых дверей для юных инспекторов движения в Ангарске


0

Вчера, 11:01
 Количество просмотров: 56
    

День открытых дверей для юных инспекторов движения в Ангарске

Накануне в Госавтоинспекции УМВД России по Ангарскому городскому округу состоялся День открытых дверей для юных инспекторов движения. Ребят из отряда ЮИД встретил руководитель дорожной полиции Андрей Коноплев. Он рассказал маленьким помощникам полицейских о том, какую функцию выполняют сегодня инспекторы ГИБДД, какие требования к ним предъявляются, привёл данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, ответил на многочисленные вопросы гостей. В конце беседы Андрей Александрович подчеркнул, что только общими усилиями сотрудников полиции, учащихся учебных заведений и общественных формирований можно сократить количество пострадавших и погибших в ДТП.

- Каждый из вас должен начать с себя, - отметил подполковник Коноплев. - Пристегнуть ремень безопасности в автомобиле, усадить ребёнка в детское удерживающее устройство, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Убеждён, что не только взрослые способны научить детей соблюдению правил безопасности, но порой и дети могут подсказать взрослым верную модель поведения на дороге, как минимум, своих родителей.

После этого школьникам был предложен увлекательный квест, в ходе которого они выполнили ряд заданий, ответили на вопросы инспектора, посетили музей светофоров и штрафплощадку, в очередной раз проверили свои знания правил дорожного движения, узнали много интересных фактов из истории ГИБДД, познакомились с работой различных подразделений этой службы полиции.

Отдел ГИБДД управления МВД России по Ангарскому городскому округу
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Вторые по кёрлингу
Чемпион России по стрельбе из пневматического пистолета из Иркутска
Соревнования по зимнему двоеборью среди силовиков
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Задержан при продаже часов со встроенной видеокамерой
930 тысяч рублей по подложным докуменам
Чиновник - взяточник
Все новости категории

Общество
День открытых дверей для юных инспекторов движения в Ангарске
1,2 млрд рублей на развитие физической культуры и спорта
Известные фигуристы родили дочь
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (249)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru