День открытых дверей для юных инспекторов движения в Ангарске

Накануне в Госавтоинспекции УМВД России по Ангарскому городскому округу состоялся День открытых дверей для юных инспекторов движения. Ребят из отряда ЮИД встретил руководитель дорожной полиции Андрей Коноплев. Он рассказал маленьким помощникам полицейских о том, какую функцию выполняют сегодня инспекторы ГИБДД, какие требования к ним предъявляются, привёл данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, ответил на многочисленные вопросы гостей. В конце беседы Андрей Александрович подчеркнул, что только общими усилиями сотрудников полиции, учащихся учебных заведений и общественных формирований можно сократить количество пострадавших и погибших в ДТП. - Каждый из вас должен начать с себя, - отметил подполковник Коноплев. - Пристегнуть ремень безопасности в автомобиле, усадить ребёнка в детское удерживающее устройство, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Убеждён, что не только взрослые способны научить детей соблюдению правил безопасности, но порой и дети могут подсказать взрослым верную модель поведения на дороге, как минимум, своих родителей.
После этого школьникам был предложен увлекательный квест, в ходе которого они выполнили ряд заданий, ответили на вопросы инспектора, посетили музей светофоров и штрафплощадку, в очередной раз проверили свои знания правил дорожного движения, узнали много интересных фактов из истории ГИБДД, познакомились с работой различных подразделений этой службы полиции.