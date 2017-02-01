День открытых дверей для юных инспекторов движения в Ангарске

- отметил подполковник Коноплев. -После этого школьникам был предложен увлекательный квест, в ходе которого они выполнили ряд заданий, ответили на вопросы инспектора, посетили музей светофоров и штрафплощадку, в очередной раз проверили свои знания правил дорожного движения, узнали много интересных фактов из истории ГИБДД, познакомились с работой различных подразделений этой службы полиции.

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