Новое по налогам

Светлана Борисовна КАЖАЕВА

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Согласно подпункту 11 ст. 431 главы 34 НК с 01.01.2017 уплата страховых взносов и представление расчетов производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, если иное не предусмотрено пунктом 14 данной статьи.При этом Налоговым кодексом предоставлено право плательщику страховых взносов самостоятельно принимать решения о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории Российской Федерации, полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц (ранее такого права не было). В связи с этим представление расчетов по страховым взносам и уплата страховых взносов организацией, имеющей обособленные подразделения исключительно по месту своего нахождения, возможны в случае, если организация самостоятельно начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу всех работников, в том числе в пользу работников обособленных подразделений...