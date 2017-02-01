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Не везёт


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Сегодня, 10:40
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Почему дешёвое такси – это плохо

«Не думайте, что вы один и не сможете ничего сделать! Нас очень много и если каждый внесёт свой вклад в общее дело, то ситуация может измениться!» - такой призыв появился на сайте ассоциации таксистов Иркутской области. Общим делом таксисты называют акцию протеста: коллег призывают не принимать заявки по понедельникам и пятницам с 6 до 9 часов утра.

Не везёт
Для многих сегодня работа в такси – единственный способ прокормить семью.
Фото Николая СТЕРНИНА


Что заставляет протестовать таксистов? И почему от этого должны страдать пассажиры, которым невозможно будет уехать утром? На первый взгляд причина проста: несколько известных сетевых служб такси, постоянно конкурируя между собой, в очередной раз снизили стоимость поездки. На самом деле это выглядит почти невероятно: на фоне дорожающего всего остального стоимость поездок в такси становится всё более доступной. И в то же время мы уже успели забыть, что такое долгое ожидание, хоть в мороз, хоть утром, хоть в праздники. Казалось бы, если услуга такси будет стоить дешевле, то всё большее количество людей им воспользуются, а значит, извозчики своего не потеряют. Так что же не нравится?

О внутренних проблемах нашей газете рассказал Сергей, таксист с 10-летним стажем. Сначала он просто подрабатывал, а в последнее время это стало его основной профессией.

- Почему плохо то, что снижается стоимость поездки в такси?

- Содержать автомобиль стоит всё дороже. Бензин тоже не становится дешевле. Такая низкая цена не покрывает наших издержек, мы катаемся впустую!

- Но ведь пассажиропоток должен увеличиться?

- На самом деле этого не происходит. Те, кто ездил на такси за 120 рублей, поедут и за 60. Те же, кто не может себе позволить такси, не ездят и за такие деньги. Если и добавились пассажиры, то из числа едущих домой после застолий граждан. Это самая сложная категория, потому что ведут они себя часто неадекватно: кричат, скандалят, могут и побить водителя. Вы бы согласились работать с такими за копейки? Вот и мы не хотим.

- К чему может такая конкуренция привести?..

Анастасия КУРМАЗОВА


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