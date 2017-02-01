Почему дешёвое такси – это плохо

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

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Что заставляет протестовать таксистов? И почему от этого должны страдать пассажиры, которым невозможно будет уехать утром? На первый взгляд причина проста: несколько известных сетевых служб такси, постоянно конкурируя между собой, в очередной раз снизили стоимость поездки. На самом деле это выглядит почти невероятно: на фоне дорожающего всего остального стоимость поездок в такси становится всё более доступной. И в то же время мы уже успели забыть, что такое долгое ожидание, хоть в мороз, хоть утром, хоть в праздники. Казалось бы, если услуга такси будет стоить дешевле, то всё большее количество людей им воспользуются, а значит, извозчики своего не потеряют. Так что же не нравится?О внутренних проблемах нашей газете рассказал Сергей, таксист с 10-летним стажем. Сначала он просто подрабатывал, а в последнее время это стало его основной профессией.- Содержать автомобиль стоит всё дороже. Бензин тоже не становится дешевле. Такая низкая цена не покрывает наших издержек, мы катаемся впустую!- На самом деле этого не происходит. Те, кто ездил на такси за 120 рублей, поедут и за 60. Те же, кто не может себе позволить такси, не ездят и за такие деньги. Если и добавились пассажиры, то из числа едущих домой после застолий граждан. Это самая сложная категория, потому что ведут они себя часто неадекватно: кричат, скандалят, могут и побить водителя. Вы бы согласились работать с такими за копейки? Вот и мы не хотим.