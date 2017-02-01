Не каждая жалоба доведёт до внеплановой проверки

Кому это выгодно?

Оксана ТИХАЯ

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Теперь Роспотребнадзор сможет провести внеплановую проверку лишь при условии, что потребитель уже обращался за защитой своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. И это обращение не было рассмотрено или удовлетворено.- объясняет Екатерина Сергеевна.Второй важный момент. Обращения и заявления в форме электронных документов могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены с использованием технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в системе идентификации и аутентификации. Закон обязывает достоверно установить личность обратившегося...Если два последних изменения в закон логичны и оправданы, этого не скажешь о первом пункте. Новое требование закона в части самостоятельного решения своих проблем на первом этапе может серьезно ударить по правам и интересам социально слабо защищенных слоев населения: пожилых людей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров. Трудно себе представить бабушку или инвалида, которые должны будут теперь сами собирать доказательства нарушения своих прав, часто не зная, как это делать правильно. Фотографировать товары, устанавливать информацию о лице, совершившем в отношении них мошеннические действия...