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Не каждая жалоба доведёт до внеплановой проверки


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Сегодня, 10:50
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С 1 января вступили в силу изменения в ФЗ № 294, заметно усложняющие гражданам процедуру подачи обращений в контролирующие организации. Раньше всё было просто: обсчитали тебя в магазине, дали неверную или неполную информацию о товаре - обращаешься в Ропостребнадзор, чтобы там защитили твои потребительские права. Сейчас не так. Прокомментировать изменения в законе мы попросили главного специалиста-эксперта ангарского территориального отдела Роспотребнадзора Екатерину БОЛТРУШЕВИЧ.

Теперь Роспотребнадзор сможет провести внеплановую проверку лишь при условии, что потребитель уже обращался за защитой своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. И это обращение не было рассмотрено или удовлетворено.

- При обращении гражданина в Роспотребнадзор с жалобой на неправомерные действия продавца товара (исполнителя услуг) потребителю необходимо приложить к заявлению документы. Это могут быть договоры, квитанции, чеки, заказ-наряды, акты, претензии с подтверждением вручения или отправки по почте, ответы на претензии, переписка, акты проверки качества товара, экспертные заключения и фото (если есть).

Также изменения коснулись порядка подачи обращения, в частности, через электронную почту. У нас бывали случаи (мы их называем заказными), когда человек создавал «левый» электронный адрес, называл себя вымышленным именем и отправлял нам обращение, по сути, анонимку. Это один из нечестных способов ведения конкурентной борьбы, - объясняет Екатерина Сергеевна.

Второй важный момент. Обращения и заявления в форме электронных документов могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены с использованием технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в системе идентификации и аутентификации. Закон обязывает достоверно установить личность обратившегося...

Наш комментарий

Кому это выгодно?

Если два последних изменения в закон логичны и оправданы, этого не скажешь о первом пункте. Новое требование закона в части самостоятельного решения своих проблем на первом этапе может серьезно ударить по правам и интересам социально слабо защищенных слоев населения: пожилых людей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров. Трудно себе представить бабушку или инвалида, которые должны будут теперь сами собирать доказательства нарушения своих прав, часто не зная, как это делать правильно. Фотографировать товары, устанавливать информацию о лице, совершившем в отношении них мошеннические действия...

Оксана ТИХАЯ


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