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Лучшие сварщики и повара в Ангарске


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Сегодня, 12:35
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В субботу были подведены итоги II открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) Иркутской области.

В Ангарске он проходил на двух площадках: индустриального техникума и техникума общественного питания и торговли. Сварщики и повара со всей области соревновались за право назваться лучшими в профессии.

И ангарчане снова показали высший класс! Снова, потому что в прошлом году победителем в компетенции «сварочное производство» стал учащийся индустриального техникума Дмитрий ПУДЕНИН. Сегодняшний победитель, 20-летний Денис ИСТОМИН, лишь немного уступил тогда Диме по баллам. За год он собрался, сосредоточился и снова прославил ангарский индустриальный техникум. В марте-апреле Денис поедет на отборочный чемпионат в Комсомольск-на-Амуре...

Оксана ТИХАЯ

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