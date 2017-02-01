Хождение по кругу

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16 февраля прошел приём Общественного совета УМВД России по Ангарскому городскому округу


Весной прошлого года в одном из ангарских ГСК пропал казначей. Женщина работала не один год, но теперь на работу не приходит, на телефон не отвечает, встреч избегает. Вместе с казначеем пропали и деньги, собранные с членов ГСК. Когда прикинули сумму, то за голову схватились - больше 300 тысяч рублей (в ГСК более 200 боксов).

В октябре 2016 года руководство ГСК обратилось в полицию: в возбуждении уголовного дела им отказали, прокуратура отправила дело на доследование, но полиция решение прокуратуры игнорирует - расследование не ведется, никого из членов ГСК не вызвали, казначея тоже не беспокоят. Что делать?

В тот день на прием в Общественный совет УМВД России по Ангарскому городскому округу обратились еще10 ангарчан. Среди них Вячеслав, который в конце прошлого года в магазине «Светофор» покупал моющее средство стоимостью 27 рублей. Когда молодой мужчина подошел к кассе, ему заявили, что минимальная сумма покупки - 300 рублей (мы писали об этой акции). Молодой человек возмутился и стал делать видеозапись, работники магазина телефон у несговорчивого покупателя пытались отобрать и вызвали ГБР охранного предприятия.

- Сотрудник ГБР, в отличие от меня, вел себя по-хамски, отказался показать своё удостоверение, пытался меня выдворить. Меня увезли в полицию как потерпевшего, но, приехав, я оказался задержанным. Потом меня отпустили, однако в возбуждении уголовного дела против администрации магазина и сотрудника ГБР отказали. Замучился писать заявления, поэтому пришел за помощью к вам, - говорит Вячеслав...

Ольга КРАСНОВА

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