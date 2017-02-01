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НЕ ПРОСТО БЫТЬ


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Что должен уметь настоящий папа


НЕ ПРОСТО БЫТЬ
Победа для Александра ГРАЧЁВА стала полной неожиданностью. В зале за него болели сыновья, жена и даже тёща.

Перед современными отцами задач стоит не так уж и много: значиться в качестве одной семейной единицы, приносить деньги в дом и по возможности не пить. Но, как показывает практика, для воспитания детей этого крайне мало. Что нужно ещё? Наши корреспонденты выясняли это на конкурсе «Папа может всё, что угодно» 18 февраля, во Дворце творчества детей и молодёжи.

«Папские» конкурсы проводятся в Ангарске каждый год. В этот раз участников искали среди родителей воспитанников творческих коллективов города. Смельчаков, готовых посоревноваться между собой на силу, ловкость и творческий потенциал, набралось 10 человек. Им и предложили оторваться от насущных рабочих проблем, ослабить галстуки и немного повеселиться. На сцену вместе со своими детьми вышли и большие начальники, и военные врачи, инженеры, строители. Был даже священнослужитель. Оценивали мужские старания не представители администрации, удостоенные этой чести по праву рождения, а знающие и понимающие все тяготы семейной жизни и воспитания детей люди: многодетные почётные семьи, опытные бабушки и молодые родители. Конкурс проходил в несколько этапов – творческий, на силу, на ловкость и на догадливость.

Самой зрелищной из всех была творческая часть конкурса. Например, большой и сильный морпех Андрей ШКРЕБКОВ, слесарь на НПЗ, решил станцевать танец матроса. Танцевал за него, конечно, творческий коллектив, но он поддерживал атмосферу на сцене со шваброй, изображая юнгу, который драит палубу. А Денис ЖОКОВ, менеджер по продажам табачной компании, заметно смущаясь в костюме повара, танцевал и пытался даже петь вместе с детьми из детского сада своей младшей дочери Софьи. Самые отчаянные показывали сценки. Инженер по землеустройству Александр ГРАЧЁВ со всей своей семьёй на сцене выбирали символ нового года. В конце миниатюры папа сорвался в танец тектоник. Потом признался нашей газете – вспомнил молодость. Для большинства этот выход на сцену был первым и, наверное, последим за всю жизнь. Но стоило видеть глаза ребятни в зале, умирающих со смеху над взрослыми танцующими и поющими мужиками. Те, кстати, краснели и смущались.

На втором этапе конкурса смущаться уже никому не пришлось. Здесь отцы мерились силой мужицкой. Нет, их не сталкивали лбами и не заставляли махать кулаками. Свою силу они демонстрировали на фруктах. Задача: из апельсина в кожуре руками выдавить как можно больше сока. Здесь уже никаких сантиментов. Мужики со всей дури давили фрукты в стакан. Результаты оценивали члены жюри.

НЕ ПРОСТО БЫТЬ
Пельмени из последних сил. Для Александра КОСТИНА готовка – дело малознакомое.

Один из самых непредсказуемых, но показательных этапов конкурса – кулинарный. А то ведь привыкли наши мужчины всегда надеяться на женскую поддержку – всегда тебе и суп, и второе, и компот на десерт. Организаторы предложили им постряпать пельмени. В помощниках только дети. Чтобы не выбивать участников из равновесия, тесто замесили заранее. Нужно было только раскатать и налепить. Здесь, как оказалось, у некоторых конкурсантов была фора. Так, Сергей КОНОПЛЕВ, энергетик завода полимеров, лепит вместе со своей семьёй пельмени на каждый Новый год. Это их семейная традиция. А у Артура ВЕБЕРА вообще кулинария – вторая профессия! Он технолог кондитерского производства. И дети у него тоже подготовленные – каждые выходные они вместе что-нибудь стряпают, пекут или лепят.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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