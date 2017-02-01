НЕ ПРОСТО БЫТЬ

Что должен уметь настоящий папа

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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«Папские» конкурсы проводятся в Ангарске каждый год. В этот раз участников искали среди родителей воспитанников творческих коллективов города. Смельчаков, готовых посоревноваться между собой на силу, ловкость и творческий потенциал, набралось 10 человек. Им и предложили оторваться от насущных рабочих проблем, ослабить галстуки и немного повеселиться. На сцену вместе со своими детьми вышли и большие начальники, и военные врачи, инженеры, строители. Был даже священнослужитель. Оценивали мужские старания не представители администрации, удостоенные этой чести по праву рождения, а знающие и понимающие все тяготы семейной жизни и воспитания детей люди: многодетные почётные семьи, опытные бабушки и молодые родители. Конкурс проходил в несколько этапов – творческий, на силу, на ловкость и на догадливость.Самой зрелищной из всех была творческая часть конкурса. Например, большой и сильный морпех Андрей ШКРЕБКОВ, слесарь на НПЗ, решил станцевать танец матроса. Танцевал за него, конечно, творческий коллектив, но он поддерживал атмосферу на сцене со шваброй, изображая юнгу, который драит палубу. А Денис ЖОКОВ, менеджер по продажам табачной компании, заметно смущаясь в костюме повара, танцевал и пытался даже петь вместе с детьми из детского сада своей младшей дочери Софьи. Самые отчаянные показывали сценки. Инженер по землеустройству Александр ГРАЧЁВ со всей своей семьёй на сцене выбирали символ нового года. В конце миниатюры папа сорвался в танец тектоник. Потом признался нашей газете – вспомнил молодость. Для большинства этот выход на сцену был первым и, наверное, последим за всю жизнь. Но стоило видеть глаза ребятни в зале, умирающих со смеху над взрослыми танцующими и поющими мужиками. Те, кстати, краснели и смущались.На втором этапе конкурса смущаться уже никому не пришлось. Здесь отцы мерились силой мужицкой. Нет, их не сталкивали лбами и не заставляли махать кулаками. Свою силу они демонстрировали на фруктах. Задача: из апельсина в кожуре руками выдавить как можно больше сока. Здесь уже никаких сантиментов. Мужики со всей дури давили фрукты в стакан. Результаты оценивали члены жюри.Один из самых непредсказуемых, но показательных этапов конкурса – кулинарный. А то ведь привыкли наши мужчины всегда надеяться на женскую поддержку – всегда тебе и суп, и второе, и компот на десерт. Организаторы предложили им постряпать пельмени. В помощниках только дети. Чтобы не выбивать участников из равновесия, тесто замесили заранее. Нужно было только раскатать и налепить. Здесь, как оказалось, у некоторых конкурсантов была фора. Так, Сергей КОНОПЛЕВ, энергетик завода полимеров, лепит вместе со своей семьёй пельмени на каждый Новый год. Это их семейная традиция. А у Артура ВЕБЕРА вообще кулинария – вторая профессия! Он технолог кондитерского производства. И дети у него тоже подготовленные – каждые выходные они вместе что-нибудь стряпают, пекут или лепят.