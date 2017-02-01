Ноу проблем

Почему у непальцев крепкие нервы

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Антисанитария? Что это такое? Похоже, для непальцев такого понятия не существует. Продающиеся продукты на улице можно встретить где угодно и в самых невообразимых условиях.Если найдете овощной рынок с лотками, считайте, что заслужили у Шивы особого благословения на сегодня. Но скорее всего овощи вы будете покупать прямо с полу. Представьте себе самый загруженный перекресток, добавьте пыль столбом, от которой даже сами непальцы надевают маски, поскольку дышать совсем нечем. Представили?Отлично, продолжаем. Тут же ходят жалкого вида коровы, валяются индифферентные собаки, рядом небольшая индуистская святыня с несмолкающим колокольчиком. В воздухе висит плотное амбре ароматов жизнедеятельности всех живых существ.И вот посреди этого всего сидит на полу безмятежная босоногая женщина в красивом сари, а вокруг неё на непонятных кусках то ли простыни, то ли газеты разложены свежие овощи. Торговля бойкая, никого не смущает соседство листьев салата и выхлопной трубы мотоцикла.Ещё продают фрукты с велосипедов, взвешивая их на глазок. Нарезанные на кусочки кокосы и огурцы, красиво выложенные на круглом блюде, носят высоко над головой на вытянутой руке, видимо, меньше пыли наверху, по их мнению. Вот булочки, кстати, заворачивают в газетку.Зато свежее мясо лежит на прилавке просто так, а вокруг смиренно сидят собаки и молча ждут, когда им перепадёт кусочек.Окончательно меня доконал стихийный рыбный рынок посреди туристической улицы, где сидящая на асфальте женщина разделывала рыбу, а другая взвешивала. Нисколько не беспокоясь, что заняли добрую половину улицы, они методично рассовывали по пакетам рыбины и раздавали столпившейся кучке покупателей. Впрочем, проезжавшие мимо мотоциклисты также не удивлялись происходящему и совершенно спокойно обруливали неожиданно возникший рынок.Здесь вообще никто ничему не удивляется и никто ни за что не переживает – все спокойны как удавы. Наблюдая за этим спокойствием, и сам постепенно учишься относиться к жизненным сюрпризам безмятежно.Вот, например, сегодня у нас в гостинице пропала холодная вода. Вчера была, а сегодня нет, не течет. А горячая в нашей гостинице - реально горячая. К счастью, она не сразу горячая, а нагревается через пару минут примерно. И вот в эти пару минут надо успеть умыться, а то потом сильно горячо. Хозяева на вопрос, куда исчезла холодная вода и как теперь быть, лишь радостно заулыбались в ответ:- Да во всем доме нет воды, что-то сломалось, завтра починят. А для унитаза вот вам тазик, наливайте горячую воду и сливайте, ноу проблем.У них тут всё - «ноу проблем». Иногда досадно, иногда до смешного. Вот, кстати, в санузле, когда бачок наполняется, шланг начинает капать, да так противно, громко. Позвали хозяйку:- Аа, капает! Вот смотрите, тут есть краник, поверните его, и капать не будет, ноу проблем.Действительно, зачем морочиться со шлангом, когда можно просто перекрыть воду?А еще бывают такие «ноу проблем», что просто диву даёшься.Наблюдала, как посетитель прощался с хозяином кафешки, где завтракал в течение двух недель. При рукопожатии он как-то задел часы на руке у хозяина, те упали и разлетелись на запчасти. Посетитель заохал, запричитал «Ой-е-ей, как же так, простите, извините», наклонился, чтобы собрать детали. Ресторатор же и глазом не повел, так же безмятежно улыбался, как будто ничего и не произошло. Безразлично посмотрел на разбитые часы, словно на мусор, и поспешил успокоить посетителя: «Все хорошо, ноу проблем!».А вот ещё в тему безопасности на дорогах. В Непале идешь по улице совершенно свободно и знаешь, что тебя объедут. Если вдруг случайно прыгнул кому-то под колеса - тормознут и улыбнутся, ты им «ой, сорри, сорри», а тебе в ответ «ок, ноу проблем». Поначалу, когда только приезжаешь в Непал, то тихо недоумеваешь от хаоса на дорогах. Жуткое месиво из разукрашенных грузовиков, раздолбанных автобусов, резиновых маршруток, маленьких запыленных такси и больших блестящих джипов. Малейший промежуток между ними заполнен юркими мотоциклами и скутерами. Как там умудряются лавировать еще и велосипеды – загадка. И вся эта братия одновременно гудит, трещит, бибикает, пиликает, тарахтит и стрекочет на все лады. Понять, кто куда едет невозможно, общее направление выдерживают – уже хорошо. Кажется, что дорогу в таких условиях перейти нереально. Стоишь, ждешь, пока все проедут, а они не кончаются, то автобус мчится, то мотоцикл несется.