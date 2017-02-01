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Он хочет видеть!


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Вчера, 11:59
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3 миллиона на спасение единственного глаза

Он хочет видеть!
Деньги можно перечислить на карту Сбербанка 4276818012589226
Карта привязана к мобильному телефону
8-902-174-01-70
Тот, у кого подключен мобильный банк, может отправить на № 900 смс с текстом: Перевод, пробел, номер телефона, пробел, сумма, которую хотите перевести. Получатель – Наталья Сергеевна А.

Двухлетнему Грише АРЫШТАЕВУ требуется 53 тысячи франков (свыше 3 миллионов рублей), чтобы спасти единственный глаз.

Гриша – второй ребенок в семье, со старшим братом у него 16 лет разницы. Мама показала Гришу офтальмологу сразу, как только заметила, что глазки мальчика косят. Проведенное обследование повергло в шок: двусторонняя ретинобластома - рак сетчатки глаз. И это у трехмесячного малыша.
В Иркутске левый глаз ребенку удалили. Для спасения второго глаза Арыштаевы отправились в столицу. Они консультировались с онкологами и офтальмологами Российского научного центра имени БЛОХИНА и Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени ГЕЛЬМГОЛЬЦА. Им провели шесть курсов химиотерапии. Опухоль на лечение не отреагировала. Врачи предложили удалить опухоль вместе с глазом.
Согласиться на это означало обречь мальчишку на вечную темноту. Родители нашли докторов, которые умеют убивать раковые опухоли, сохраняя при этом и глаз, и способность видеть. Офтальмологическая клиника Жюля ГОНИНА, спасающая детей от слепоты, находится в Лозанне (Швейцария).
Деньги на первый этап лечения Арыштаевым помогал собирать питерский благотворительный фонд «Свет». Гришина мама рассказала нашей газете:
- В октябре 2016 года в Швейцарии нам провели три курса интраартериальной химиотерапии, две брахиотерапии (лучевая терапия) и многочисленные уколы в переднюю камеру глаза. Некоторые очаги ушли. Гриша снова стал видеть!
Это лечение стоило несколько миллионов рублей. Последние деньги за него питерский благотворительный фонд перечислил уже в этом году и предупредил маму, что больше им помогать не будут: опухоли же ушли!
Однако рак – очень коварная болезнь. Она имеет свойство возвращаться. Вот и у Гриши, которому сейчас 2 года 6 месяцев, осмотр, проведенный 13 февраля в швейцарской клинике, выявил новый очаг размером 0,92 миллиметра. Брахиотерапию маленькому ангарчанину провели в долг. Предварительный счет на лечение составляет 53 тысячи франков. Оплатить его можно частями в течение года. Для того чтобы Гришу продолжили лечить сейчас, на его депозит в офтальмологической клинике необходимо положить 10 тысяч франков. В пересчете на русские рубли это примерно 570 тысяч. И собрать их надо за две недели. 13 марта Арыштаевых ждут в Лозанне. Гришины родители обратились за помощью в известные благотворительные фонды страны, но ответа от них пока не получили.
Покупая на праздник своим знакомым мужчинам символические подарки, перечислите деньги и на карту Гришиной маме. Сообща мы сможем подарить мальчику возможность видеть.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из семейного архива АРЫШТАЕВЫХ
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