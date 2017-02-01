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Наш ответ «Боярышнику»


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Вчера, 12:02
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Как народ варит себе веселье
Наш ответ «Боярышнику»
В СССР за самогоноварение людей не только штрафовали, но и сажали в тюрьму.
Кадр из фильма «Самогонщики».

Выбирая подарки родным к празднику, я буквально впала в ступор, увидев в магазине бытовой техники шесть сверкающих никелированных бачков с характерными названиями «Первач» и «Магарыч».

- Да, это самогонные аппараты. На них сейчас после истории с «Боярышником» большой спрос. Коллеги в Иркутске рассказывали, что не успевали подвозить товар со склада, так его мели с прилавков, - подтвердил молоденький продавец.
Первый вопрос: это законно? Оказывается, да. Российский закон не запрещает изготавливать спиртные напитки в домашних условиях для собственных нужд, несмотря на протесты некоторых депутатов. Домашнее изготовление спиртных напитков не может составить конкуренцию заводам по экономическим показателям. К тому же является частью истории Руси. А вот продавать такие спиртные напитки нельзя, это уже нарушение закона.
Рост интереса россиян к самогоноварению подтверждает и Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя. В больших городах открываются даже курсы по самогоноварению! А сколько в Интернете форумов на эту тему с советами по выбору агрегата и самыми экзотическими рецептами!
Сейчас самогоноварением у нас в стране занимаются две категории людей. Первая – это люди с низким уровнем достатка. Их толкает к этому цена на лицензированный алкоголь. Ведь в России бутылка водки обходится в несколько раз дороже, чем в европейских странах (если сравнивать стоимость бутылки относительно зарплат). К тому же после 1 января нового года она снова поднялась в цене, и теперь её минимальная розничная стоимость за пол-литра должна быть не ниже 205-210 рублей.
Вторая категория «самогонщиков» - люди обеспеченные, для которых это стало чем-то вроде хобби. А всё потому, что после приобретения определенного опыта можно экспериментировать и производить в домашних условиях для себя дорогие аналоги напитков типа чачи, рома и виски. К тому же факт остается фактом: правильно сделанная самогонка не хуже промышленных водок. Не говоря уже о себестоимости (с учетом сахара, дрожжей и электроэнергии обходится около 15 рублей за бутылку)...
Оксана ТИХАЯ

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