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Новая родина


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Вчера, 12:04
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Как наши живут на Донбассе

Новая родина
Война закончится, а природа, мягкий климат и два урожая в год останутся.

К нам в редакцию пришел Владимир Дмитриевич БОЖЕНКО. Он буквально только что приехал из Донбасса, который сейчас вновь находится под плотным обстрелом украинской армии.

- Да вы не смотрите на украинскую фамилию. Я коренной ангарчанин. Шестьдесят лет назад, когда я в школу ходил, в классе таких, как я, на «ко», 16 пацанов было! И все - сибиряки.
Наш земляк, живущий на Украине, рассказал очень интересную историю. Всю сознательную жизнь он проработал начальником смены на АЭХК. В 2010 году ему исполнилось 60 лет, он полный сил и опыта, высказал желание работать и дальше. Но… его отправили на пенсию.
Став пенсионером, наш герой и его жена Любовь Николаевна заскучали. Дети давно уже взрослые. Делать им было нечего.
- Сначала полушутя, потом серьезно мы стали обсуждать тему переезда. Вспомнили профсоюзные путевки на Украину, работавших у нас по распределению украинцев. И решились.
До бойни на Украине было еще далеко. В 30 километрах от Донецка есть небольшой городок Докучаевск. Боженко купили там дом с садом и огородом и начали обживаться.
- Мы с женой остались гражданами России, но со временем получили постоянный вид на жительство. По нему я имел право на медицинскую помощь, устроиться на работу, оформлять операции через банк. Пенсию мы там получать не могли. Но раз в три месяца я ездил за ней в Россию.
А потом началось: кто не скачет - тот москаль!..
Времени у новоселов было много, и сибиряк сам ездил на майдан и смотрел на эти скачки. Но никак не мог понять: чего добиваются? А потом над Докучаевском пролетела тактическая ракета «Точка У». Никого не убила, но напугала страшно...
Игорь КАРИН,
фото из личного архива В. БОЖЕНКО

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