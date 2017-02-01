Оксана КУСТОВА: Я была уверена, что Саша погиб

Жена подсудимого рассказала, что произошло в вечер трагедии

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В зал судебного заседания вошла женщина в строгом чёрном платье. Робко прошла к трибуне и, не дожидаясь вопросов государственного обвинителя и адвокатов, сквозь слёзы начала молить о прощении.- Простите нас всех, всю нашу семью!.. Мы очень сильно сожалеем о случившемся, - обращалась она к сыну погибшей Сергею.Оксане Кустовой 43 года, они женаты с Александром уже 20 лет. Работает в ООО «Пластик» начальником экономического отдела. Вопросов к ней больше, чем к любому другому свидетелю. Сторона обвинения уверена, что между супругами произошёл конфликт, именно поэтому Оксана за несколько минут до трагедии выскочила из автомобиля. Сторона защиты опровергает эту версию.- Расскажите, что происходило в тот день, 20 октября, - спросил адвокат Александра Кустова Евгений АЗАРЧУК.- В тот день мне нужна была машина, поэтому утром на работу мы поехали вместе, чтобы потом я могла забрать автомобиль. Вечером, около 18 часов, Саша позвонил мне, сказал, что закончил. Я приехала к управлению АЭХК, он сел за руль. Тогда мы были на «Ниссане Икс-Трейле», «Ленд-Крузер» стоял в гараже. Мы поехали туда, чтобы поменять автомобили. В гараже был мой брат Александр. Мы перекинулись несколькими словами, Саша загнал в гараж «Ниссан», и мы поехали за дочерью в музыкальную школу на улице Глинки уже на «Ленд-Крузере», - вспоминает Оксана.- У Кустова были какие-то признаки алкогольного опьянения?- Нет, он же с работы ехал.- Что было дальше?- Занятия у ребёнка заканчивались примерно в 18.30. Мы забрали дочь и поехали домой. Только зашли, Саше поступил звонок – нужно было вернуться на работу и отправить документы в Москву.- Называйте его подсудимый, - поправил адвокат.- Мы хотели даже ребёнка с собой взять, чтобы потом всем вместе прогуляться, но она не захотела. Мы поехали вдвоём. По пути разговаривали. На улице Алёшина я заметила, что машина начала тормозить, и Саша, то есть подсудимый, как будто засмотрелся в сторону, повернул голову налево. Я спросила: «Что там происходит, что ты там увидел? Припаркуйся в карман да посмотри нормально». Он не отвечал. А потом я увидела, что его правая рука неестественно выгнулась. Тогда я и поняла, что что-то случилось. Я попыталась поставить рычаг коробки передач на «паркинг», не получилось. Потом я нажала на кнопку автозапуска (в таких машинах двигатель заводится не ключом, а кнопкой. – Прим. автора). Ничего не произошло. Тогда я подумала, что это потому, что машина немного движется. Я решила, что нужно нажать на педаль тормоза. Выскочила из машины и подбежала к водительской двери, попыталась открыть её. И в этот момент машина зарычала, как будто со всей силы нажали на педаль газа, дверь заблокировалась. Машина со всей скорости рванула вперёд. Я осталась стоять на дороге. Понимала, что уже ничего сделать нельзя. Потом услышала хлопок, глухой взрыв, - срываясь на слёзы, вспоминает женщина.- Вы видели, что там произошло?- Было темно, я видела много фар машин. В состоянии шока я побежала к родителям. Они живут в 178 квартале. Я перебежала дорогу и по микрорайонам, через первую гимназию, добежала до них. Я рассказала, что случилась трагедия, Саша разбился.На место аварии Оксана в этот день не возвращалась. О том, что её муж жив, но погибла женщина-пешеход, она узнала от брата. Ему позвонила мать Оксаны Вера ЖИЛЬЦОВА, сказала, чтобы он ехал на место аварии и всё узнал.- Когда впервые после аварии вы увидели мужа? – продолжает допрос адвокат Азарчук.- На следующий день, 21 октября, утром, я приехала в БСМП, он спустился в приёмный покой. О том, что в крови, оказывается, обнаружили алкоголь, мы узнали из СМИ. В этот же день, 21 октября, на допросе следователь сказал мне, что это действительно так. Никаких документов, результатов анализов я не видела. Мы были трезвые, мы даже поужинать не успели, - уверяет Кустова...