Человек-амфибия,

или На чём сколотить настроение

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47-летний слесарь «СтройПромТехСервис» Константин КОЗЛОВ своё состояние оценивает в миллион рублей. Его объём – 860 кубов. Один аквариум на 500 литров, второй на 360. Константин – аквариумист, создавший дома настоящий тропический сад.В его холостяцкой квартире центр дома - это аквариумы. Диван и кресла стоят так, чтобы смотреть в этот завораживающий мир. Надо ли говорить, что телевизора в доме нет? Вместо выхода на балкон – огромный стол-подоконник, на котором Константин занимается изготовлением рыболовных мушек.В ванной вместо стиральной машинки квадратная «банка» с растениями, или хастифолия-куб (по названию растения). Для обывателя это аквариум, но для профессионала – банка, потому что аквариум должен быть с каркасом.- Когда я лежу в ванной, включаю подсветку и любуюсь! – говорит хозяин.С ними, профессионалами, говорить вообще сложно. Скажешь «водоросль» вместо «растения» и, считай, опрофанился. Водоросль – это паразит, мешающий жить водным растениям.…Началось всё ещё в детстве. Он с гордостью показывает свой первый важный документ – небольшой блокнот, на котором детским почерком написано: «Дневник акварЮмиста». А внутри – записи с числами: февраль 1983 года, «выпустил мальков», «поместил в отсадник», есть аккуратный список рыб.Ему тогда было 12. Чёрно-белое фото своего первого аквариума он бережно хранит, на нём скалярии, гурами, меченосцы, барбусы.- А вот на фотографии мой папа Владимир Яковлевич и его аквариум, при котором я родился. У папы тоже до сих пор рыбы, хотя ему 80 лет.Первый его аквариум был сделан папиными руками во времена дефицита. Стекло тогда не покупали, а доставали, искали, например, где разобьется витрина, швы заливали гудроном.- Я маленький приходил на рынок и не на помидоры-яблоки смотрел, а на рыбок. Меня это завораживало, - вспоминает Константин.От содержания рыб со временем он перешёл к созданию тропических садов. Объясняет: чтобы глаз радовало.- Были у меня рыбки апистограмма рамиреса, почти тысяча штук, и однажды на шесть часов отключили электричество - сразу 600 рыб погибло. Такой аквариум - это всё-таки ферма, а ферма с аквариумным садом не совместима, потому что от отходов жизнедеятельности рыб начинает прогрессировать водоросль, растения просто покрываются «шубой».Те аквариумы, которые сейчас стоят у Константина в его однокомнатной квартире, тоже самодельные. Но это уже не из-за дефицита, а из-за высоких требований мастера. Каркас их из нержавеющей трубы, сваренной по такой технологии, что все пальцем у виска крутили, когда он это делал: невозможно угол вогнать в сферу! Оказалось, что возможно всё, когда есть желание. Светильники тоже самодельные, подобрано оптимальное сочетание жёлтого и белого света, установлены зеркала. Это целая наука.- Грунт мы с товарищем ездим добывать в верховья Оды, она красная, несёт глину, а глина – очень питательный элемент, - рассказывает необычный «садовник». - Был случай: мы грунт моем, и местные идут: что вы тут делаете? А мы смеемся: столько лет живёте в Савватеевке и не знаете, что тут золото?Аквариум на 360 литров – это биотоп Амазонки, то есть мини-копия экосистемы реки. Над большими аквариумами стоит ряд банок, в них стаканчики с отсаженными избытками растений.- Меня постоянно просят: подари, продай. Один ангарский аквариумист-предприниматель попросил продать ему растения за 50 рублей. Я продал. Захожу к нему в магазин – он по 350 продает. Мне стало досадно. Хороший бизнес. У нас связи держат с Юго-Восточной Азией, где всё это берут бесплатно, а привозят нам уже за приличную стоимость. Я этим не занимаюсь. Искусство с бизнесом не совместимы. Та коллекция, которая у меня есть, наверное, уже миллион рублей стоит...