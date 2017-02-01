Уже с дипломом!

В Иркутске прошел II открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы», в котором приняли участие ангарские школьники.С понедельника в Ангарске начались городские конкурсы на лучших работников образования и лучшие образовательные организации.



На чемпионате в Иркутске собрались 111 студентов и 52 школьника (которых, кстати, впервые позвали на чемпионат). Рассказывает Людмила БАРИНКОВА, учитель черчения ангарского лицея № 2 им. ЯНГЕЛЯ:

- Я привезла своих учеников, десятиклассников Павла ХУДОВА и Вадима ВИТОМСКОГО. Из 12 номинаций (а были предпринимательство, строительство, парикмахерское искусство и др.) мои ребята выбрали инженерный дизайн. Им надо было создать на компьютере модель башенного крана и заставить его двигаться. Все получилось, и команда 2-го лицея заняла второе место, а юные инженеры получили свои первые в жизни дипломы.

Кстати. На чемпионате отличилась и команда лицея № 8, которая в номинации «робототехника» заняла третье место.

Игорь КАРИН