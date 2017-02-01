Боец научного фронта

18 февраля ушел из жизни Виктор Яковлевич БАДЕНИКОВ, доктор технических наук, профессор Ангарского государственного технического университета. В минувшую субботу дома у него остановилось сердце. В июле этого года Виктору Яковлевичу исполнилось бы 80 лет. До последнего времени он с аспирантами работал над научными статьями.



Он родился в селе Тангуты Нукутского района Иркутской области в крестьянской семье, с 14 лет работал. За парту сел, уже отслужив в морфлоте, окончил школу, поступил в Иркутский политехнический институт. После учебы его оставили в институте, где он прошел путь от ассистента до директора ангарского филиала.

Он шутливо называл себя «автоматчиком» - по названию специальности, по которой читал лекции: «Автоматизация технологических процессов и производств». Но Виктор Яковлевич действительно был бойцом. Когда его назначили директором ангарского филиала иркутского политеха, он сделал всё, чтобы этот филиал стал самостоятельным вузом. Сначала открыл завод-втуз, студенты которого проходили полугодовую практику в нефтехимической компании, а после окончания института приходили на производство готовыми специалистами. Следующей ступенькой вуза высокого уровня стал технологический институт, затем техническая академия, с 2015 года - государственный технический университет.

Виктор Яковлевич всегда думал о будущем. Сейчас в АнГТУ ежегодно обучается около трех тысяч студентов. Еще в 1986 году он направил в аспирантуру в Москву и Ленинград 25 талантливых выпускников иркутских вузов, поддерживал их материально, чтобы умные головы не уезжали, а оставались в Сибири. А в 1992 году открыл в Ангарске аспирантуру и диссертационный совет, теперь молодые учёные могут учиться и защищать свои диссертации в родном городе.

Профессор Виктор Яковлевич Бадеников - Почетный гражданин Ангарска, Нукутского района, Усть-Ордынского бурятского автономного округа, действительный член Академии горных наук РФ, Международной академии наук высшей школы, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ, автор 250 научных трудов. Шефствовал над тангутской школой, которой было присвоено его имя. Но Виктор Яковлевич никогда себя не пиарил, был человеком скромным. Коллеги рассказывают, что он не любил, когда его поздравляли и чествовали, поэтому не приходил на работу в свой день рождения, брал отгул и уезжал.

Виктор Яковлевич будет долго жить в памяти коллег, учеников. Светлая ему память!

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА