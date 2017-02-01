Маршрутку № 17 не ждите

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О судьбе этого маршрута мы часто говорили с одним из водителей – Евгением СЧАСТЛИВЫМ (мы писали о нем в номере от 26 ноября 2016 – «Кому помешал?»). Этот человек более 10 лет ходит на своей «Газели» по маршруту №17, имеет постоянных пассажиров, всех знает по именам, каждого ждёт на остановке. Евгений лично объявил каждому, что маршрут закрыли. Некоторые женщины плакали…Речь о закрытии маршрута шла ещё в прошлом году, однако в ноябре в транспортном отделе администрации АГО этот слух опровергли:- У перевозчика договор до сентября 2017 года, он должен работать до этого срока.Тогда этот маршрут делили между собой два перевозчика – Сергей ВИГРИЯНОВ и Белозор. Вигриянов работать по маршруту перестал, водители перешли к Белозору. Что же случилось сейчас? Мы позвонили в ИП «Белозор» по телефону 61-06-06, трубку взяла женщина, сказала, что Сергей Георгиевич занят и вообще не обязан с нами разговаривать.- У нас нет водительского состава, - объяснила женщина нашей газете. - По договору должно быть 12 машин у нас и 12 машин у Вигриянова, а остались всего два водителя на «Газелях». Свои «Газели» они даже не оборудовали системой «ГЛОНАСС». Как мы можем сохранить маршрут, если у нас ни водителей, ни систем безопасности нет? Конечно, у нас хватило бы больших автобусов даже на маршрут №17, но, во-первых, водители на них работать не хотят, так как уже привыкли на «Газелях» работать на себя. А, во-вторых, маршрут стал убыточным...