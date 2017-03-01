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Флешмоб "МЧС - за здоровый образ жизни"


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Вчера, 11:45
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Флешмоб "МЧС - за здоровый образ жизни"

Пожарные и спасатели Иркутской области присоединились ко Всероссийскому флешмобу «МЧС – за здоровый образ жизни!» В минувшие выходные на общественных катках, лыжных трассах и горнолыжных склонах региона прошли массовые мероприятия, ставшие подтверждением того, что сотрудников спасательного ведомства объединяет и верность выбранной профессии, и активный отдых с пользой для здоровья.

Флешмоб "МЧС - за здоровый образ жизни"

Старт теперь уже ежегодному яркому мероприятию был дан в 2013 году. Тогда в социальных сетях инициативной группой было предложено устроить «покатушки» в боевой одежде пожарных. Иркутские и ангарские огнеборцы с удовольствием поддержали идею совместить любимые зимние увлечения и профилактическую работу с населением. Лыжи, сноуборды и боевая амуниция – с их помощью сотрудники МЧС оказались в центре всеобщего внимания в одном из популярных горнолыжных парков в поселке Листвянке. Удивление при виде пожарных на снежной трассе сменялось искренними улыбками. Тогда много вопросов относительно устройства в МЧС задавала молодежь, поэтому в копилку плюсов самого первого флешмоба ребята записали и профориентацию. На следующий год в акции приняли участие пожарные специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области, Иркутского, Ангарского и Шелеховского гарнизонов пожарной охраны, Иркутского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, юные добровольные пожарные, сотрудники областных спасательных формирований. На горнолыжной трассе спортивного комплекса «Академический» в городе Иркутске собралось более двухсот человек. Изюминкой флешмоба стало обучение правилам проведения поисковых работ и спасения попавших под лавину.

Флешмоб "МЧС - за здоровый образ жизни"

Постепенно, набирая силу и популярность, акция приобрела массовый характер, появились свои традиции – создание разнообразных интерактивных площадок по тематике безопасности, полевая кухня с душистым чаем и вкусной кашей от спасателей, и, конечно, проведение съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов результата «People formation!» - построения участников флешмоба.

25 февраля в Иркутске у ледокола «Ангара» флешмоб объединил более тысячи участников, вставших на коньки. Выставка современной пожарно-спасательной техники завершилась катанием желающих на снегоходах и квадроциклах, поступивших на вооружение регионального МЧС. Были проведены конкурсы для детей и взрослых по тематике безопасного поведения. Участники получили яркие буклеты, памятки и призы.

Флешмоб "МЧС - за здоровый образ жизни"

Из простых «покатушек» пожарно-спасательный флешмоб давно перерос в большой праздник здорового образа жизни и безопасности. Воплощать его в жизнь, признаются организаторы, несложно, ведь он подкреплен позитивом.

38.mchs.gov.ru
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