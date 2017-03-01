Деятели культуры области получат гранты Президента РФ

По результатам конкурса, проведенного в 2016 году, президентские гранты выиграли 100 руководителей творческих проектов со всей страны, среди них – директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Они смогут осуществить проекты по созданию документального фильмаи электронного словаряПобедителем стала также иркутянка Ольга Игнатьева. Художник, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» получит средства на реализацию межрегионального проектаВ соответствии с критериями конкурса, участники могли запрашивать не более миллиона рублей, суммы и условия финансирования будут объявлены в марте-апреле 2017 года. Творческие проекты должны быть реализованы за год.