Деятели культуры области получат гранты Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.
По результатам конкурса, проведенного в 2016 году, президентские гранты выиграли 100 руководителей творческих проектов со всей страны, среди них – директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Они смогут осуществить проекты по созданию документального фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное»
и электронного словаря «Сибирская Атлантида Валентина Распутина».
Победителем стала также иркутянка Ольга Игнатьева. Художник, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» получит средства на реализацию межрегионального проекта «Мастер и мастерская».
В соответствии с критериями конкурса, участники могли запрашивать не более миллиона рублей, суммы и условия финансирования будут объявлены в марте-апреле 2017 года. Творческие проекты должны быть реализованы за год.irkobl.ru