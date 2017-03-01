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Деятели культуры области получат гранты Президента РФ


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Вчера, 12:11
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Деятели культуры области получат гранты Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.

По результатам конкурса, проведенного в 2016 году, президентские гранты выиграли 100 руководителей творческих проектов со всей страны, среди них – директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Они смогут осуществить проекты по созданию документального фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное» и электронного словаря «Сибирская Атлантида Валентина Распутина».

Победителем стала также иркутянка Ольга Игнатьева. Художник, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» получит средства на реализацию межрегионального проекта «Мастер и мастерская».

В соответствии с критериями конкурса, участники могли запрашивать не более миллиона рублей, суммы и условия финансирования будут объявлены в марте-апреле 2017 года. Творческие проекты должны быть реализованы за год.

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