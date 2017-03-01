Одного желания

Оказалось достаточно, чтобы устроить детям праздник

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Ольга КНЯЗЕВА

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29-летняя Юлия АНТИПИНА вместе со своей сестрой 30-летней Алёной КОЧЕНКОВОЙ увлекаются модным сейчас направлением в рукоделии «канзаши». Это изготовление украшений для волос: от резинок с яркими бантами до ободков с цветами. Обе сидят в декрете с маленькими детьми.Осваивали модную технику воспитанницы от 12 до 17 лет. Кто-то из девочек впервые держал клеевой пистолет в руках, так что получалось не сразу и не у всех. Благо учителя попались терпеливые.Идея домохозяек устроить мастер-класс для ребят пришлась по душе и другим активистам. 26-летняя Арина АНТОНЕЦ, тоже, кстати, в декрете, учила ребят вязать из воздушных шаров фигуры.На хвост домохозяйкам упали и артисты народного цирка «Круг надежд». Акробаты и жонглёры учили мальчишек разным несложным трюкам, крутили пои – это такие шары из специальной ткани, похожие на огонь. Ребята тоже увидели сообщение в социальных сетях.