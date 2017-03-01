Одного желания

Оказалось достаточно, чтобы устроить детям праздник25 февраля ангарские активисты провели для воспитанников школы-интерната № 1 сразу несколько мастер-классов. А началось всё с двух домохозяек, которые захотели научить девочек из интерната делать себе украшения для волос. Теперь для рукоделия у ребят есть всё необходимое.
Фото автора
29-летняя Юлия АНТИПИНА вместе со своей сестрой 30-летней Алёной КОЧЕНКОВОЙ увлекаются модным сейчас направлением в рукоделии «канзаши». Это изготовление украшений для волос: от резинок с яркими бантами до ободков с цветами. Обе сидят в декрете с маленькими детьми.
- Возникла идея - почему бы не научить девочек из интерната самим делать себе украшения, тем более скоро 8 марта. Дело оставалось за малым – набрать где-то расходный материал. На форумах и в социальных сетях кинули клич: «Несите всё, что у вас завалялось дома: бусины, ленты, стразы». В итоге удалось не просто набрать необходимое, чтобы провести урок для девочек, но и оставить им впрок целую коробку.
Осваивали модную технику воспитанницы от 12 до 17 лет. Кто-то из девочек впервые держал клеевой пистолет в руках, так что получалось не сразу и не у всех. Благо учителя попались терпеливые.
Идея домохозяек устроить мастер-класс для ребят пришлась по душе и другим активистам. 26-летняя Арина АНТОНЕЦ, тоже, кстати, в декрете, учила ребят вязать из воздушных шаров фигуры.- Увидела сообщение девчонок в социальных сетях, вот и присоединилась. Делать фигурки из шаров научилась сама, а теперь это будут уметь и ребята.
На хвост домохозяйкам упали и артисты народного цирка «Круг надежд». Акробаты и жонглёры учили мальчишек разным несложным трюкам, крутили пои – это такие шары из специальной ткани, похожие на огонь. Ребята тоже увидели сообщение в социальных сетях.
Ольга КНЯЗЕВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru