БЕЗ ЗАДОРА

Почему зима не ушлаВ минувшее воскресенье ангарчане проводили зиму. Традиционно, привычно, по накатанной: блинами, шашлыками, столбом и публичным сожжением чучела. Всё это весело, но хотелось хоть немного новизны.Хлеба, зрелищ и туалетов на такую толпу катастрофически не хватало.
На главной площади города народу было много, а вот задора в воздухе не витало. Стояли всё те же торговые палатки, что и в другие праздничные дни: с китайскими дешёвыми игрушками и воздушными шариками для детей, предлагали одну и ту же выпечку, хоть масленица, хоть обеденный перерыв.
В концерте участвовали всё те же коллективы. Артисты изо всех сил призывали зрителей махать руками, но народ ещё, похоже, находился в зимней спячке – просто смотрел. Между сценой и толпой была пропасть. Артистам бы спуститься в толпу, вовлекая ангарчан в веселье. В конце концов это не концерт, а гулянья. Но толпа развлекала себя сама.
В парке за ДК «Нефтехимик» как всегда стояли палатки с шашлыками и столики. Здесь очереди, столики все заняты – для тех, кто не смог за выходные выбраться на природу, это последний шанс вкусить шашлычка. Главные блюда масленицы – блины и шашлыки. Нет большего счастья, чем отстоять за ними очередь.
В парке же, за фонтаном, организована зона для детей – первый в этом году батут. Прямо на обувь детям надевали тряпичные бахилы и пускали прыгать. За зиму дети соскучились по такому развлечению, рвались туда, а у родителей был шок: цена выше, чем летом, в два (!) раза. 15 минут – 200 рублей. Прокатиться на паровозике 3 минуты – 200 рублей. А вот на нём же за пределами парка, на площади, – уже 50! И здесь надо было ходить приценяться. Полопать шарики дротиками – 100 рублей. Покидать мягкую игрушку в консервные банки – 100 рублей. Закинуть пластмассовые колечки на рога картонного быка - та же цена. Не праздник – бизнес! Замерзшие молодые девчонки только успевали собирать из рук малышей сотни в карман какому-то дяде-предпринимателю. Наши дети уже и не знают настоящих масленичных забав. На Руси дети в этот день ещё катались с горок, качались на качелях, каруселях, тянули канат, брали снежную крепость, дрались мешками. Осталась одна торговля. В этом году столб всем дался легко. Желающих забраться было больше, чем подарков.
Да и та могла бы создать праздник – у нас столько в городе мастериц, что всё лето каждые выходные не парк, а Арбат. Мы их всю зиму не видели, глядишь, они новые техники за эти месяцы освоили. Но стояла только Ирина ЧАЩИНА, продавала расписные разделочные доски и берёзовые туески, которые изготавливает сама. А где остальные?Победителем среди силачей из народа стал 36-летний Александр ЯРОШ, начальник караула пожарной безопасности АНХК (второй слева).
Народ ломанулся было к пожарной машине, к которой была прицеплена полевая кухня, но и здесь ждал облом – наливали только горячий чай. А где каша? Сотрудник в форме МЧС с черпаком ответил:- В этом году денег на кашу не нашлось.
За бесплатным горячим сладким чаем выстроилась большая очередь, однако через 15 минут… кончились стаканчики.
Стоит ли продолжить безрадостную картину тем, что отремонтированный, всегда закрытый туалет в парке и в этот день был… закрыт...
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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