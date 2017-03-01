БЕЗ ЗАДОРА

Почему зима не ушла

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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На главной площади города народу было много, а вот задора в воздухе не витало. Стояли всё те же торговые палатки, что и в другие праздничные дни: с китайскими дешёвыми игрушками и воздушными шариками для детей, предлагали одну и ту же выпечку, хоть масленица, хоть обеденный перерыв.В концерте участвовали всё те же коллективы. Артисты изо всех сил призывали зрителей махать руками, но народ ещё, похоже, находился в зимней спячке – просто смотрел. Между сценой и толпой была пропасть. Артистам бы спуститься в толпу, вовлекая ангарчан в веселье. В конце концов это не концерт, а гулянья. Но толпа развлекала себя сама.В парке за ДК «Нефтехимик» как всегда стояли палатки с шашлыками и столики. Здесь очереди, столики все заняты – для тех, кто не смог за выходные выбраться на природу, это последний шанс вкусить шашлычка.В парке же, за фонтаном, организована зона для детей – первый в этом году батут. Прямо на обувь детям надевали тряпичные бахилы и пускали прыгать. За зиму дети соскучились по такому развлечению, рвались туда, а у родителей был шок: цена выше, чем летом, в два (!) раза. 15 минут – 200 рублей. Прокатиться на паровозике 3 минуты – 200 рублей. А вот на нём же за пределами парка, на площади, – уже 50! И здесь надо было ходить приценяться. Полопать шарики дротиками – 100 рублей. Покидать мягкую игрушку в консервные банки – 100 рублей. Закинуть пластмассовые колечки на рога картонного быка - та же цена. Не праздник – бизнес! Замерзшие молодые девчонки только успевали собирать из рук малышей сотни в карман какому-то дяде-предпринимателю. Наши дети уже и не знают настоящих масленичных забав. На Руси дети в этот день ещё катались с горок, качались на качелях, каруселях, тянули канат, брали снежную крепость, дрались мешками. Осталась одна торговля.Да и та могла бы создать праздник – у нас столько в городе мастериц, что всё лето каждые выходные не парк, а Арбат. Мы их всю зиму не видели, глядишь, они новые техники за эти месяцы освоили. Но стояла только Ирина ЧАЩИНА, продавала расписные разделочные доски и берёзовые туески, которые изготавливает сама. А где остальные?Народ ломанулся было к пожарной машине, к которой была прицеплена полевая кухня, но и здесь ждал облом – наливали только горячий чай. А где каша? Сотрудник в форме МЧС с черпаком ответил:За бесплатным горячим сладким чаем выстроилась большая очередь, однако через 15 минут… кончились стаканчики.Стоит ли продолжить безрадостную картину тем, что отремонтированный, всегда закрытый туалет в парке и в этот день был… закрыт...