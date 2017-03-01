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6,5 млн рублей на оказание помощи безработным гражданам для открытия собственного дела


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Вчера, 12:54
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6,5 млн рублей на оказание помощи безработным гражданам для открытия собственного дела

Безработные граждане смогут воспользоваться единовременной финансовой помощью на открытие собственного дела в 2017 году. На эти цели предусмотрено в областном бюджете более 6,5 млн рублей. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. Средства предоставляются в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области». Воспользоваться единовременной помощью на открытие собственного дела в этом году смогут 107 безработных. Полученные средства можно будет направить на цели, связанные с организацией самозанятости: ремонт или аренду помещения, приобретение основных средств и расходных материалов, приобретение программного обеспечения, изготовление и размещение рекламных материалов. Сумма финансовой помощи составляет 58 тыс. 800 рублей.

Право на получение единовременной финансовой помощи имеют безработные граждане, состоящие на учете в центре занятости населения по месту проживания. Население может получить консультации по вопросам организации собственного дела, составления бизнес-плана, оформления регистрации гражданина в качестве предпринимателя. Также тем, кто решил создать собственное дело, в регионе компенсируются расходы на организацию бизнеса, а именно на подготовку необходимых бумаг для государственной регистрации в качестве предпринимателя. Всего 1,5 тыс. рублей.

За 8 лет финансовую помощь на открытие собственного дела получили 7,4 тысяч человек.

irkobl.ru
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