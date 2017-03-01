6,5 млн рублей на оказание помощи безработным гражданам для открытия собственного дела

Право на получение единовременной финансовой помощи имеют безработные граждане, состоящие на учете в центре занятости населения по месту проживания. Население может получить консультации по вопросам организации собственного дела, составления бизнес-плана, оформления регистрации гражданина в качестве предпринимателя. Также тем, кто решил создать собственное дело, в регионе компенсируются расходы на организацию бизнеса, а именно на подготовку необходимых бумаг для государственной регистрации в качестве предпринимателя. Всего 1,5 тыс. рублей.За 8 лет финансовую помощь на открытие собственного дела получили 7,4 тысяч человек.