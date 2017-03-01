Ошибки быть не могло!

Утверждают врачи, исследовавшие кровь КУСТОВА после ДТП

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Несовпадение результатов анализа крови и мочи в вечер после аварии – именно на это делает ставку сторона защиты подсудимого. Если кровь показала, что водитель накануне употреблял алкоголь, а моча нет, может ли быть, что первый анализ ошибочен? На этот вопрос перед судом отвечала врач клинико-диагностической лаборатории БСМП Людмила КУЗНЕЦОВА, именно она дежурила в тот день и делала анализ крови подсудимого.– начала допрос государственный обвинитель.- Забор крови производят в приёмном покое, к нам в лабораторию приносят уже пробирки с материалом. При них есть сопроводительные документы – направление, указаны фамилия, имя и отчество пациента, номер истории болезни. Эта же информация дублируется на пробирке. Аппарат выводит результат на экран компьютера, мы его переписываем в бланк, потом всё дублируем в журнал, - врач пояснила, что обычно исследуется кровь сразу нескольких пациентов, но перепутать невозможно, все пробирки подписаны.– продолжает прокурор.- объяснила врач.Могла ли произойти ошибка, может, аппарат дал сбой?- однозначно ответила свидетель.Лаборатория при БСМП, где проводили исследование, имеет статус клинико-диагностической, а не химико-токсикологической. На этом делает акцент адвокат Кустова Евгений ОЗАРЧУК. По мнению защиты, больница не имела права проводить анализ крови водителя на содержание в ней алкоголя. Под сомнение сторона защиты ставит и единственные документальные подтверждения того, что Кустов в момент ДТП был в алкогольном опьянении, – бланк результата анализов и журнал, куда переносятся все сведения. Оригинал бланка, по всей видимости, был утерян, в материалах суда есть только дубликат. Однако свидетель говорит, что дубликат имеет точно такой же статус, как и первичный бланк. Адвокат обратил внимание суда на то, что в журнале, куда вносят результаты всех исследований на алкоголь, есть исправления. А номер истории болезни Кустова указан неверный. Людмила Кузнецова пояснила: исправления связаны только с тем, что ей пришлось дописывать результаты анализов мочи, а вот неверный номер истории болезни прокомментировать не смогла...