Ошибки быть не могло!

Утверждают врачи, исследовавшие кровь КУСТОВА после ДТПВ Ангарском городском суде продолжаются слушания по делу Александра Кустова, 20 октября 2015 года насмерть сбившего женщину-пешехода на остановке в 32 микрорайоне, возле магазина «Континент». Очередное заседание состоялось 21 февраля. На нем свидетелями выступили врачи МСЧ-28, где наблюдался подсудимый до аварии, и больницы скорой медицинской помощи, куда его увезли сразу после ДТП. Именно к показаниям медиков в этом деле наибольший интерес – они могут изменить ход дела. Знал ли Кустов, что страдает эпилепсией? Был ли предупреждён, что ему нельзя управлять автомобилем? И главное - был ли он пьян, находясь за рулём в тот роковой вечер? Анализ крови показал содержание алкоголя 0,9 промилле, а анализ мочи – ноль. В ходе судебных разбирательств допрашивали и врачей “скорой помощи”, которые прибыли на место ДТП, и тех, кто был свидетелем приступов у подсудимого до аварии.
Фото Николая СТЕРНИНА
Несовпадение результатов анализа крови и мочи в вечер после аварии – именно на это делает ставку сторона защиты подсудимого. Если кровь показала, что водитель накануне употреблял алкоголь, а моча нет, может ли быть, что первый анализ ошибочен? На этот вопрос перед судом отвечала врач клинико-диагностической лаборатории БСМП Людмила КУЗНЕЦОВА, именно она дежурила в тот день и делала анализ крови подсудимого.- Как вы проводите анализ, какова методика?
– начала допрос государственный обвинитель.
- Забор крови производят в приёмном покое, к нам в лабораторию приносят уже пробирки с материалом. При них есть сопроводительные документы – направление, указаны фамилия, имя и отчество пациента, номер истории болезни. Эта же информация дублируется на пробирке. Аппарат выводит результат на экран компьютера, мы его переписываем в бланк, потом всё дублируем в журнал, - врач пояснила, что обычно исследуется кровь сразу нескольких пациентов, но перепутать невозможно, все пробирки подписаны.- Как такое возможно, что кровь дала положительный результат на алкоголь, а моча нет?
– продолжает прокурор. - Такое возможно в двух случаях. Например, если человек выпил слишком мало. Или между тем, как он выпил, и тем, когда был произведён забор анализов, прошло недостаточно времени. То есть в кровь этанол успел впитаться, а в мочу ещё не поступил,
- объяснила врач.
Могла ли произойти ошибка, может, аппарат дал сбой?- Аппарат, на котором мы проводим исследования в лаборатории, проходит ежегодные проверки. Кроме того, мы сами проверяем его контрольными растворами каждый день. Если на контрольном растворе аппарат ошибся, мы его калибруем и проверяем снова. Только после этого исследуем кровь пациентов. Ошибки здесь исключены,
- однозначно ответила свидетель.
Лаборатория при БСМП, где проводили исследование, имеет статус клинико-диагностической, а не химико-токсикологической. На этом делает акцент адвокат Кустова Евгений ОЗАРЧУК. По мнению защиты, больница не имела права проводить анализ крови водителя на содержание в ней алкоголя. Под сомнение сторона защиты ставит и единственные документальные подтверждения того, что Кустов в момент ДТП был в алкогольном опьянении, – бланк результата анализов и журнал, куда переносятся все сведения. Оригинал бланка, по всей видимости, был утерян, в материалах суда есть только дубликат. Однако свидетель говорит, что дубликат имеет точно такой же статус, как и первичный бланк. Адвокат обратил внимание суда на то, что в журнале, куда вносят результаты всех исследований на алкоголь, есть исправления. А номер истории болезни Кустова указан неверный. Людмила Кузнецова пояснила: исправления связаны только с тем, что ей пришлось дописывать результаты анализов мочи, а вот неверный номер истории болезни прокомментировать не смогла...
Ольга КНЯЗЕВА
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