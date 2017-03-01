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Мимо не пройдёшь


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Вчера, 23:42
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В конце февраля в Санкт-Петербурге прошло важное событие в российской индустрии красоты – фестиваль «Невские берега». Это чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике. 25-летняя ангарчанка Надежда ДЬЯКОНОВА вошла в пятерку лучших мастеров.

Мимо не пройдёшь
Мастер из Сибири поразила жюри роскошным восточным образом.
Фото предоставлено Н. ДЬЯКОНОВОЙ


Надежда участвовала в номинации «Креативный макияж». Представила образ «Взгляд изнутри». Взгляд получился совершенно особенным.

- Вдохновением послужила мандала - сакральное изображение со множеством сложных узоров, используемое в буддистских религиозных практиках, - рассказывает Надежда.

Среди ее соперников были мастера Украины, Латвии, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Белоруссии и, конечно, со всей России. В общей сложности в Надиной номинации было 35 конкурсантов.

Мало сделать макияж на самом конкурсе, надо еще и подготовить костюм для модели. За необходимой бутафорией пришлось лететь аж в Москву! В головной убор модели были проведены светодиоды, которые работают от батареек. Мимо точно не пройдешь.

Мария СУХАНОВА
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