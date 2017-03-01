Мимо не пройдёшь

В конце февраля в Санкт-Петербурге прошло важное событие в российской индустрии красоты – фестиваль «Невские берега». Это чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике. 25-летняя ангарчанка Надежда ДЬЯКОНОВА вошла в пятерку лучших мастеров. Мастер из Сибири поразила жюри роскошным восточным образом.
Фото предоставлено Н. ДЬЯКОНОВОЙ
Надежда участвовала в номинации «Креативный макияж». Представила образ «Взгляд изнутри». Взгляд получился совершенно особенным.- Вдохновением послужила мандала - сакральное изображение со множеством сложных узоров, используемое в буддистских религиозных практиках,
- рассказывает Надежда.
Среди ее соперников были мастера Украины, Латвии, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Белоруссии и, конечно, со всей России. В общей сложности в Надиной номинации было 35 конкурсантов.
Мало сделать макияж на самом конкурсе, надо еще и подготовить костюм для модели. За необходимой бутафорией пришлось лететь аж в Москву! В головной убор модели были проведены светодиоды, которые работают от батареек. Мимо точно не пройдешь.
Мария СУХАНОВА